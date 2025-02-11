الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعاون مشترك بين مارينا قناة السويس ونادي موناكو لليخوت (صور)

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

استقبلت مارينا يخوت هيئة قناة السويس في الإسماعيلية، برنارد داليساندري الأمين العام والعضو المنتدب لنادي موناكو لليخوت، يرافقه وفد رفيع المستوى، بحضور مسئولي المارينا وعدد من قيادات الهيئة.  

اختتام فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام اليوم

الفريق أسامة ربيع: نتطلع للتعاون مع فامسون الصينية لضخ استثمارات جديدة (صور)

حرص مارينا اليخوت على التسويق 

يأتي ذلك في ضوء حرص مارينا يخوت قناة السويس على تعزيز التواصل مع كافة الجهات الفاعلة في مجال سياحة اليخوت، ويعد نادي موناكو لليخوت ملتقى دولي يضم ما يزيد عن 2500 عضو من 80 جنسية من المعنيين والفاعلين في صناعة اليخوت علي المستوى العالمي. 

 

جانب من التوقيع،فيتو
جانب من التوقيع،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة 

شملت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، حيث وقع المهندس نشأت نصر الدين مدير إدارة التحركات ممثلا عن مارينا يخوت قناة السويس، فيما وقع عن نادي موناكو لليخوت السيد برنارد داليساندري الأمين العام والعضو المنتدب لنادي موناكو لليخوت، وذلك بحضور خوسيه ماركو كاسيلليني الرئيس التنفيذي لإدارة مراسي موناكو.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

تنص مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات التسويق وتبادل الخبرات وتقديم الخدمات بين الجانبين. 

 

وبمقتضى مذكرة التفاهم تمنح مارينا يخوت قناة السويس عملاء نادي موناكو لليخوت حزمة متميزة من الحوافز والتسهيلات لخدمات عبور القناة والتراكي وتخزين اليخوت. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

سعادة بالتواجد في هيئة قناة السويس 

من جانبه، أعرب برنارد داليساندري الأمين العام والعضو المنتدب لنادي موناكو لليخوت عن سعادته بتواجده في هيئة قناة السويس في زيارته الأولى التي مكنته من التعرف عن قرب على حجم الخدمات البحرية واللوجيستية التي تقدمها قناة السويس لعملائها.  

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

وأشاد الأمين العام والعضو المنتدب لنادي موناكو لليخوت بالتصميم العصري المتميز لمارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية الذي يجمع بين البساطة والفخامة والشمولية بما يحقق كافة احتياجات ومتطلبات رواد المارينا.  

 

كما ثمن جهود قناة السويس في التوجه نحو توطين صناعة اليخوت بمستوى ومعايير عالمية، متمنيا التوفيق لكافة الخطط الاستراتيجية التي تنتهجها الهيئة. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

تضمنت الزيارة،القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلاها تفقد محاكيات التدريب بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة للهيئة، ثم زيارة متحف قناة السويس الوجهة السياحية الأبرز في محافظة الإسماعيلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قناة السويس هيئة قناة السويس أسامة ربيع الفريق أسامة ربيع مارينا اليخوت بهيئة قناة السويس نادي موناكو لليخوت

مواد متعلقة

اختتام فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام اليوم

ضمن مهرجان الإسماعيلية للأفلام، ختام برنامج "نظرة إلى الماضي"

أسامة ربيع: نحرص على تلبية متطلبات صناعة النقل البحري

أسامة ربيع: تحديات تواجه صناعة النقل البحري تتطلب تضافر كافة الجهود
ads

الأكثر قراءة

هددوا بالعودة، ثورة أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج بعد قرار الـ 4 آلاف دولار

أول تعليق من حماس على تهديدات ترامب بتحويل غزة إلى جحيم يوم السبت

أخبار مصر: ترامب يلوح بقطع المساعدات عن مصر، إجراء جديد ضد معلم وزوجته بطلا واقعة طابور الصباح، كشف أثري عن أسماء بناة الأهرامات

نائب يثير أزمة قطع الكهرباء بدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي، والحكومة ترد

السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك يؤكدان ضرورة تسوية أزمات لبنان وسوريا والسودان بوسائل سلمية

مفاجأة سارة لعلي معلول في الأهلي

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

ريم البارودي: زواجي من راجل لابس حلق غلطة وندمانة عليها (فيديو)

منوعات

المزيد

مسرح كمال في كازان مركز ثقافي متعدد الوظائف (صور)

كانييه ويست يعطل حسابه على موقع "إكس" بعد هجومه على اليهود

حفيد السلطان عبد الحميد يرد على ترامب: غزة ملك لجدي ومسجلة (فيديو)

ظهر خلف ترامب، كيف وصل "كأس العالم إلى البيت الأبيض؟ وما دور إنفانتينو

المزيد

خدمات

المزيد

اشترى كيلو الأرز بـ 26 جنيها اليوم الثلاثاء

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10- 02- 2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة علوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي كيفية المسح أثناء الوضوء على الجبس أو الجبيرة؟، عالم أزهري يُجيب

تفسير رؤية الجامعة بالمنام وعلاقتها بالترقية والنجاح في العمل

ما حكم أداء الحج أو العمرة بتأشيرة عمل؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية