تعاون مشترك بين مارينا قناة السويس ونادي موناكو لليخوت (صور)

استقبلت مارينا يخوت هيئة قناة السويس في الإسماعيلية، برنارد داليساندري الأمين العام والعضو المنتدب لنادي موناكو لليخوت، يرافقه وفد رفيع المستوى، بحضور مسئولي المارينا وعدد من قيادات الهيئة.

حرص مارينا اليخوت على التسويق

يأتي ذلك في ضوء حرص مارينا يخوت قناة السويس على تعزيز التواصل مع كافة الجهات الفاعلة في مجال سياحة اليخوت، ويعد نادي موناكو لليخوت ملتقى دولي يضم ما يزيد عن 2500 عضو من 80 جنسية من المعنيين والفاعلين في صناعة اليخوت علي المستوى العالمي.

جانب من التوقيع،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة

شملت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، حيث وقع المهندس نشأت نصر الدين مدير إدارة التحركات ممثلا عن مارينا يخوت قناة السويس، فيما وقع عن نادي موناكو لليخوت السيد برنارد داليساندري الأمين العام والعضو المنتدب لنادي موناكو لليخوت، وذلك بحضور خوسيه ماركو كاسيلليني الرئيس التنفيذي لإدارة مراسي موناكو.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تنص مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات التسويق وتبادل الخبرات وتقديم الخدمات بين الجانبين.

وبمقتضى مذكرة التفاهم تمنح مارينا يخوت قناة السويس عملاء نادي موناكو لليخوت حزمة متميزة من الحوافز والتسهيلات لخدمات عبور القناة والتراكي وتخزين اليخوت.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

سعادة بالتواجد في هيئة قناة السويس

من جانبه، أعرب برنارد داليساندري الأمين العام والعضو المنتدب لنادي موناكو لليخوت عن سعادته بتواجده في هيئة قناة السويس في زيارته الأولى التي مكنته من التعرف عن قرب على حجم الخدمات البحرية واللوجيستية التي تقدمها قناة السويس لعملائها.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وأشاد الأمين العام والعضو المنتدب لنادي موناكو لليخوت بالتصميم العصري المتميز لمارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية الذي يجمع بين البساطة والفخامة والشمولية بما يحقق كافة احتياجات ومتطلبات رواد المارينا.

كما ثمن جهود قناة السويس في التوجه نحو توطين صناعة اليخوت بمستوى ومعايير عالمية، متمنيا التوفيق لكافة الخطط الاستراتيجية التي تنتهجها الهيئة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تضمنت الزيارة،القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلاها تفقد محاكيات التدريب بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة للهيئة، ثم زيارة متحف قناة السويس الوجهة السياحية الأبرز في محافظة الإسماعيلية.

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