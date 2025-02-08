السبت 08 فبراير 2025
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الفريق أسامة ربيع: نتطلع للتعاون مع فامسون الصينية لضخ استثمارات جديدة (صور)

جانب من اللقاء بين
جانب من اللقاء بين الجانبين، فيتو

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت،  Chen Zhengjun رئيس شركة FAMSUN الصينية، يرافقه وفد رفيع المستوى، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. 

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أبرز الحضور خلال اللقاء 

حضر اللقاء، نائب رئيس شركة FAMSUN، وممثل الشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وممثلي الشركة في مصر، وعدد من قيادات الهيئة.  

شهد اللقاء، التباحث حول سبل عقد شراكة للتعاون الاقتصادي في مجال الأمن الغذائي ضمن المشروعات التنموية لقناة السويس، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى شركة FAMSUN في مجال تعزيز الأمن الغذائي والهندسة الزراعية.  

جانب من اللقاء بين الجانبين، فيتو
جانب من اللقاء بين الجانبين، فيتو

بداية اللقاء بين الجانبين 

في مستهل اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تطلعه للتعاون مع الشركة الصينية وفتح آفاق جديدة نحو التوسع في أنشطتها وضخ استثمارات جديدة باعتبارها أحد الشركاء التنمويين الفاعلين في مجال تعزيز الأمن الغذائي وتقنيات الهندسة الزراعية. 

 

حرص هيئة قناة السويس على التعاون مع الشركات العالمية 

وأكد رئيس الهيئة حرص قناة السويس على الانفتاح والتعاون مع الشركات العالمية في مجالات عمل مختلفة تخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية وتحقق المصالح المشتركة، لاسيما مع توجه قناة السويس لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد بإقامة مشروعات تنموية متنوعة بمنطقة القناة. 
 

جانب من اللقاء بين الجانبين، فيتو
جانب من اللقاء بين الجانبين، فيتو

وشدد الفريق  أسامة ربيع على الدعم الكامل الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي باعتبارها مشروعات حيوية ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين، مبديا استعداده الكامل لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح التعاون المستقبلي.  

جانب من اللقاء بين الجانبين، فيتو
جانب من اللقاء بين الجانبين، فيتو

عمق العلاقات المصرية الصينية 

من جانبه، أكد Chen Zhengjun  رئيس شركة فامسون على عمق علاقات الصداقة والشراكة والسمات المشتركة التي تجمع مصر والصين كبلدين لكل منهما حضارة عريقة وثقافة متجذرة في عمق التاريخ، لافتا إلى ما يحمله الحاضر والمستقبل من فرص واعدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة وهو ما تعكسه العديد من التجارب الاستثمارية الصينية الناجحة في مصر.  

جانب من اللقاء بين الجانبين، فيتو
جانب من اللقاء بين الجانبين، فيتو

وأشار رئيس شركة فامسون إلى اهتمام الشركة بالتعاون الاقتصادي مع هيئة قناة السويس، في ضوء امتلاكها لكافة مقومات النجاح من موقع جغرافي فريد وإمكانيات مادية وبشرية تجعل من قناة السويس وجهة رئيسية للتجارة والاستثمارات، وجسر للتبادل والتكامل بين الدول لخدمة الحضارة الإنسانية.  

وأكد رئيس شركة فامسون أن الشركة تتعهد في حال الاتفاق على التعاون المستقبلي بتوفير أفضل خبرائها في كافة مراحل العمل من التخطيط والتصميم والتشغيل وغيرها من المراحل التي تضمن نجاح المشروع وتسطير قناة السويس لفصل جديد من التنمية الزراعية في مصر. 

توافق على التعامل المشترك بين الجانبين 

في ختام اللقاء، توافق الجانبان، على العمل المشترك لإعداد مسودة متكاملة لتصور شامل يتضمن أوجه التعاون المقترحة وكافة التفاصيل المالية والفنية اللازمة لبدء الدراسات المشتركة للمشروعات المقترحة.  

جدير بالإشارة، أن شركة FAMSUN الصينية تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الهندسة الزراعية، والحلول التكنولوجية الزراعية، ومجالات التصنيع الزراعي، علاوة على ما تمتلكه من خبرات عالمية في مجال إنشاء صوامع التخزين الاستراتيجي للحبوب والزيوت وفقا لأحدث التقنيات الزراعية من بينها إنشاء مجمع صوامع تخزين الغلال بالمنطقة الصناعية التابعة لمشروع الدلتا الجديدة على محور الضبعة بالشراكة مع جهاز مستقبل مصر والتي افتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مايو ٢٠٢٤. 

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