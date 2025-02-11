اختتام فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام اليوم

يختتم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال، فعاليات دورته الـ26، اليوم الثلاثاء.

موعد إقامة حفل الختام

ويقام حفل الختام بمسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك في حضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وخالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، إلى جانب نخبة من السينمائيين والفنانين.

إقامة ندوات على هامش المهرجان

شهدت فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التي أقيمت في الفترة من 5 إلى 11 فبراير الجاري، عروضًا لمجموعة متنوعة من الأفلام التسجيلية والقصيرة، إلى جانب إقامة ندوات وورش عمل متخصصة بمشاركة صناع السينما والنقاد من مصر وخارجها، بالإضافة إلى تكريم شخصيات سينمائية بارزة أثرت في مجال الأفلام التسجيلية والقصيرة.

نبدة عن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام

يعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي تأسس عام 1991، أحد أقدم المهرجانات المتخصصة في هذا النوع من السينما على مستوى العالم العربي، ويهدف إلى تسليط الضوء على الأفلام التي تعكس قضايا إنسانية واجتماعية، وتشجيع الإبداع في مجال الأفلام غير الروائية.



وكانت قد أُقيمت على مدار يومين ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية، ورشة حكي تفاعلية للأطفال بتقنية "السيكودراما".

أبرز ما تناولته الورشة

وتناولت الورشة أهمية التعاون والعمل الجماعي في مواجهة التحديات.

جاءت الورشة ضمن فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وقدمتها الدكتورة سما الشافعي، الكاتبة والمتخصصة أكاديميًا في أدب الطفل والتنشئة الثقافية لأطفال القدرات الخاصة وذلك في قصر ثقافة الإسماعيلية بقاعة مكتبة الطفل، وتحت إشراف المخرج طارق نظير، منسق عام الورش ومدير العروض بالمهرجان.

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