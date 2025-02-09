بعد وفاتها، كل ما تريد معرفته عن مرض الممثلة السورية إنجي مراد

فارقت الفنانة السورية إنجي مراد الحياة أثناء وضع طفلها عن عمر يناهز الـ 33 عامًا، وكان ذلك بعد تدهور حالتها الصحية ونقلها إلي العناية المركزة أثر إصابتها بفيروس في الرئة أو التهاب الرئة.

ونستعرض في التقرير التالي أعراض وطرق علاج الالتهاب الرئوي.

الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي هو التهاب وتجمع للسوائل في الرئتين بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية، ويجعل التنفس صعبًا وقد يسبب حمى وسعالًا مع مخاط أصفر أو أخضر أو ​​دموي، وتعد الأنفلونزا والكرونا ومرض المكورات الرئوية من الأسباب الشائعة للالتهاب الرئوي، ويعتمد العلاج على سبب وشدة الالتهاب الرئوي.

وهو عدوى في الرئتين تسببها البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، ويتسبب الالتهاب الرئوي في تورم أنسجة الرئة ويمكن أن يسبب السوائل أو القيح في الرئتين، وعادةً ما يكون الالتهاب الرئوي البكتيري أكثر شدة من الالتهاب الرئوي الفيروسي، والذي غالبًا ما يختفي من تلقاء نفسه، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ويمكن أن يؤثر الالتهاب الرئوي على إحدى الرئتين أو كلتيهما، ويسمى الالتهاب الرئوي في كلتا الرئتين بالالتهاب الرئوي الثنائي أو المزدوج.

ما الفرق بين الالتهاب الرئوي الفيروسي والبكتيري؟

في حين أن كل أنواع الالتهاب الرئوي هي التهاب ناجم عن عدوى في الرئتين، فقد يعاني المريض من أعراض مختلفة اعتمادًا على ما إذا كان السبب الجذري هو فيروس أو بكتيريا أو فطريات.

يميل الالتهاب الرئوي البكتيري إلى أن يكون أكثر شيوعًا وأكثر شدة من الالتهاب الرئوي الفيروسي، ومن المرجح أن يتطلب الإقامة في المستشفى، يعالج مقدمو الرعاية الصحية الالتهاب الرئوي البكتيري بالمضادات الحيوية.

ويسبب الالتهاب الرئوي الفيروسي أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا ومن المرجح أن يختفي من تلقاء نفسه، ولا يحتاج المريض عادةً إلى علاج محدد للالتهاب الرئوي الفيروسي.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي

يعد الشخص معرض لخطر متزايد للإصابة بالالتهاب الرئوي إذا كان:

أكبر من 65 عامًا أو أقل من عامين.

يعاني من حالة في الرئة أو القلب، تشمل الأمثلة التليف الكيسي والربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن وانتفاخ الرئة والتليف الرئوي أو الساركويد.

يعاني من حالة عصبية تجعل البلع صعبًا، وتزيد حالات مثل الخرف ومرض باركنسون والسكتة الدماغية من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي التنفسي.

مدخن.

حامل.

يعاني الشخص من ضعف في جهاز المناعة، وقد يكون لديه جهاز مناعي ضعيف إذا كان يتلقى العلاج الكيميائي، أو متلقيًا لزرع الأعضاء، أو يعيش مع فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز أو يتناول أدوية تعمل على تثبيط جهاز المناعة.

أعراض الالتهاب الرئوي

تعتمد أعراض الالتهاب الرئوي على السبب، ويمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة، ويعاني الأطفال الصغار وكبار السن من أعراض مختلفة.

أعراض الالتهاب الرئوي الجرثومي

يمكن أن تتطور أعراض الالتهاب الرئوي الجرثومي تدريجيًا أو فجأة، وتشمل الأعراض:

حمى مرتفعة (تصل 40.55 درجة مئوية).

سعال مع مخاط أصفر أو أخضر أو ​​دموي.

تعب.

تنفس سريع.

ضيق في التنفس.

سرعة ضربات القلب.

تعرق أو قشعريرة.

ألم في الصدر أو ألم في البطن، وخاصة مع السعال أو التنفس العميق.

فقدان الشهية.

زرقة الجلد أو الشفاه أو الأظافر.

ارتباك أو تغير في الحالة العقلية.

أعراض الالتهاب الرئوي الفيروسي

تتطور أعراض الالتهاب الرئوي الفيروسي عادةً على مدار عدة أيام، وقد يعاني الأشخاص من أعراض مشابهة للالتهاب الرئوي البكتيري أو قد تعاني أيضًا من:

السعال الجاف.

الصداع.

آلام العضلات.

التعب الشديد أو الضعف.

أعراض الالتهاب الرئوي عند الأطفال الصغار

قد لا تظهر على الأطفال والمواليد الجدد أي أعراض للالتهاب الرئوي أو قد تختلف أعراضهم عن أعراض البالغين، بما في ذلك:

الحمى والقشعريرة وعدم الراحة العام والتعرق واحمرار الجلد.

السعال.

صعوبة التنفس أو التنفس السريع.

فقدان الشهية.

القيء.

نقص الطاقة.

الأرق أو الانزعاج.

العلامات التي يمكن البحث عنها عند الأطفال والرضع تشمل:

صوت شخير أثناء التنفس أو تنفس صاخب.

انخفاض كمية البول أو الحفاضات التي أصبحت أقل بللًا.

شحوب الجلد.

ترهل.

البكاء أكثر من المعتاد.

صعوبة التغذية.

أعراض الالتهاب الرئوي عند البالغين فوق سن 65

قد يعاني البالغون فوق سن 65 عامًا أو أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة من أعراض خفيفة أو أقل وضوحًا للالتهاب الرئوي (مثل السعال وضيق التنفس)، وتتفاقم أعراض الحالات الصحية المستمرة، ويعاني كبار السن من:

تغير مفاجئ في الحالة العقلية.

انخفاض الشهية.

التعب.

اسباب الالتهاب الرئوي

يمكن أن يتطور الالتهاب الرئوي عندما يهاجم الجهاز المناعي عدوى في الأكياس الصغيرة في الرئتين (الحويصلات الهوائية)، ويؤدي هذا إلى تورم الرئتين وتسرب السوائل.

يمكن أن تسبب العديد من البكتيريا والفيروسات والفطريات العدوى التي تؤدي إلى الالتهاب الرئوي، البكتيريا هي السبب الأكثر شيوعًا لدى البالغين والفيروسات هي السبب الأكثر شيوعًا لدى الأطفال في سن المدرسة، وتشمل الأمراض الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب الرئوي ما يلي:

نزلات البرد الشائعة (فيروس الأنف).

كورونا

الأنفلونزا.

الفيروس الرئوي البشري (HMPV).

فيروس نظير الإنفلونزا (HPIV).

داء الفيلقيات.

بكتيريا الالتهاب الرئوي الميكوبلازما.

مرض المكورات الرئوية.

الالتهاب الرئوي الناتج عن المتكيسة الرئوية.

الفيروس المخلوي التنفسي (RSV).

علاج الالتهاب الرئوي

يعتمد علاج الالتهاب الرئوي على السبب — بكتيري أو فيروسي أو فطري — ومدى خطورة الحالة، في كثير من الحالات، لا يمكن تحديد السبب ويركز العلاج على إدارة الأعراض والتأكد من عدم تفاقم الحالة.

قد تشمل بعض العلاجات:

المضادات الحيوية: تعالج المضادات الحيوية الالتهاب الرئوي البكتيري، ولا يمكنها علاج الفيروس ولكن قد يصفها الطبيب إذا كان يعاني الشخص من عدوى بكتيرية في نفس الوقت مع الفيروس.

الأدوية المضادة للفطريات: يمكن لمضادات الفطريات علاج الالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فطرية.

الأدوية المضادة للفيروسات: لا يتم علاج الالتهاب الرئوي الفيروسي عادةً بالأدوية ويمكن أن يختفي من تلقاء نفسه، وقد يصف الطبيب مضادات الفيروسات مثل أوسيلتاميفير لتقليل مدة المرض ومدى الإصابة بالمرض بسبب الفيروس.

العلاج بالأكسجين: إذا كان المريض لا يحصل على ما يكفي من الأكسجين، فقد يمنح الطبيب أكسجينًا إضافيًا من خلال أنبوب في الأنف أو قناع على الوجه.

السوائل الوريدية: السوائل التي يتم توصيلها مباشرة إلى الوريد (الوريد) تعالج أو تمنع الجفاف.

تصريف السوائل: إذا كان لدي المريض الكثير من السوائل بين الرئة وجدار الصدر (الانصباب الجنبي)، فقد يقوم الطبيب بتصريفها، ويتم ذلك باستخدام قسطرة أو عملية جراحية.

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