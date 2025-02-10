الثلاثاء 11 فبراير 2025
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خارج الحدود

رئيس دولة الاحتلال: نمر بفترة صعبة وأدعو لإكمال جميع مراحل اتفاق غزة

هرتسوج، فيتو
هرتسوج، فيتو

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إن دولة الاحتلال تمر بفترة صعبة للغاية، داعيا إلي إكمال جميع مراحل اتفاق غزة وإعادة جميع الأسرى.

 

قلق داخل تل أبيب بسبب بيان حماس بشأن الأسرى الإسرائيليين

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، نقلا عن مصدر إسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بأن بيان حماس بشأن الأسري مقلق.

وأضافت الصحيفة العبرية نقلا عن المصدر الإسرائيلي: "البيان مقلق لكن لا يزال هناك وقت كاف للتعامل مع الأزمة وحلها قبل السبت وفرق التفاوض تعمل على معالجة تحديات وضعتها حماس لمواصلة تنفيذ اتفاق غزة".

واستكمل المصدر الإسرائيلي: "فريق التفاوض يعتقد أن بيان حماس هو ضغط نفسي لتحقيق أقصى مكاسب وهناك اعتقاد في إسرائيل أن الاتفاق لم يصل بعد إلى مرحلة الانهيار".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، أن القيادة الجنوبية لـ جيش الاحتلال ألغت إجازات الجنود استعدادا لاستئناف القتال حال انهيار اتفاق غزة.

 

مشاورات أمنية عاجلة في تل أبيب بعد بيان حماس بشأن الأسرى

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن نتنياهو يجري الآن تقييما للوضع بشأن الصفقة بعد تصريحات حماس، لافتة إلي أن رئيسي الأركان الحالي والمعين يشاركان في المشاورات الأمنية مع نتنياهو بعد بيان الحركة الفلسطينية.

وقالت القناة 14 العبرية، إن التقديرات في إسرائيل أن بيان حماس جاء ردا على خطة ترامب بشأن غزة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو ينوي تقديم موعد اجتماع الكابينت إلى صباح غد بعد بيان حماس.

 

القسام تعلن تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين حتى إشعار آخر

وقال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات الاحتلال وعدم التزامه ببنود الاتفاق.

 

خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف أبو عبيدة: "العدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع.. كذلك منع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه في حين نفذت المقاومة كل ما عليها".

 

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة 

وتابع أبو عبيدة: سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر، وحتى التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي.

واختتم أبو عبيدة: نؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال.

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