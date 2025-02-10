أخبار الاقتصاد اليوم.. تمويل جديد لمصر من صندوق النقد بـ1.3 مليار دولار.. البورصة تخسر 7 مليارات جنيه اليوم الإثنين

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



وزير الاستثمار يتعهد بتذليل أي عقبات تواجه الاستثمارات الإسبانية في مصر

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، كارلوس كويربو وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة إسبانيا.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية وكذا

الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات والزراعة والتصنيع الزراعي والمواد الغذائية والنقل.

وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تتمتع بتنافسية كبيرة من حيث التكلفة الاستثمارية، وهو ما يجعلها وجهة متميزة للتصنيع والتصدير للدول الأوروبية.

ولفت إلى أن مصر تمتلك العديد من المزايا اللوجستية التي تعزز من مكانتها كمركز إقليمي للتصدير والتصنيع، من بينها قربها من الأسواق الأوروبية والعلاقات التاريخية والراسخة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

كما لفت الوزير إلى أن مصر لديها عدد من الاتفاقيات التجارية الحرة، من أبرزها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتي تمنح المنتجات المصنعة في مصر القدرة على النفاذ إلى عدد كبير من الأسواق العالمية دون رسوم جمركية، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية للشركات الإسبانية الباحثة عن أسواق تصدير تنافسية.

وأكد «الخطيب» حرص الحكومة المصرية على التعرف على اهتمامات الشركات الإسبانية والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات الإسبانية في مصر، مشددًا على إيمان مصر الراسخ بقدرتها على أن تكون مركزًا عالميًا للتصنيع والتصدير، لا سيما بالنسبة للأسواق الأوروبية والشركات الإسبانية.

كما استعرض الوزير الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية الأخيرة، مشيرًا إلى أن آثارها الإيجابية ستظهر جليًا على عملية التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

واستعرض «الخطيب» جهود الحكومة المصرية في نقل ملكية عدد من الأصول الحكومية إلى الصندوق السيادي لتعزيز كفاءة الاستثمار، بالإضافة إلى اهتمام مصر بتطوير قطاع الطاقة المتجددة، لا سيما مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تمثل مجالًا واعدًا للتعاون مع الشركات الإسبانية.

وأكد «الخطيب» على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر في المستقبل القريب.

وأشار الوزير إن اللقاء أكد أهمية خلق جسور للتواصل بين دوائر الأعمال بالبلدين وبما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والإسباني على حد سواء.

ومن جانبه أكد كارلوس كويربو وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين إسبانيا ومصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، لافتا إلى اهتمام دوائر الأعمال الإسبانية بالسوق المصري كمحور إنتاجي وتصديري رئيسي بالمنطقة؛ حيث إن الفترة المقبلة ستشهد زيارة رفيعة المستوى لمصر بمشاركة وفد يضم رجال أعمال وكبريات الشركات الإسبانية لاستعراض فرص التعاون الاستثماري المشترك.

وأعرب كويربو عن تطلعه لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة،لافتا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب إسبانيا لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية وحجم الاستثمارات والتجارة إلى جانب وضع خارطة طريق واضحة تتضمن أهدافًا محددة بمشاركة دوائر الأعمال بالبلدين.





تراجع مبيعات السيارات الكهربائية خلال شهر يناير

السيارات الكهربائية، استعرضت الاداره العامة للمرور، بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات، إجمالي أعداد السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها خلال شهر يناير الماضي 2025 لأول مرة في مصر.

وأوضحت الاداره العامة للمرور، بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات، أن السيارات بلغ ترخيصها نحو 637 سيارة كهربائية في يناير الماضي. وشمل ذلك اجمالي 561 سيارة ملاكي.

ووفقا الاداره العامة للمرور، بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات، ترتيب السيارات الكهربائية في مصر خلال شهر يناير الماضي كالتالي:

سيارات بي واي دي 127 سيارة.

سيارات مرسيدس 127 سيارة.

سيارات فولكس فاجن 100 سيارة.

سيارات بى إم دبليو 41 سيارة.

سيارات فولفو 27 سيارة.

سيارات إكسبنج 18 سيارة.



وتابع الادارة العامة للمرور، بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات، أنه مقارنته بين شهر ديسمبر 2024 ويناير 2025 يتضح أن عدد السيارات الكهربائية المرخصة في يناير تراجع مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وتم ترخيص 685 سيارة كهربائية في ديسمبر 2024 , بينما تراجع العدد في يناير 2025 الي 637 سيارة.





رئيس شعبة البن يكشف عن ارتفاعات جنونية بالأسعار

أسعار البن، كشف حسن فوزي رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، عن أن هناك طفرة في أسعار البن لم تحدث من أكثر من 47 عاما، حيث نشهد تحركات سعرية في البورصة العالمية بنسبة تصل إلى 5% يوميا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد":"نشهد ارتفاعات رهيبة في أسعار البن، ويوميا هناك زيادة في الأسعار بالبورصة العالمية".

وأوضح:"استهلاكنا من البن يتم استيراده من الخارج بنسبة 100% وبالتالي أي تحركات سعرية في البورصة العالمية يؤثر على السوق المحلي".

البنك المركزي: تراجع التضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير 2025



قال البنك المركزي المصري: إن سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.5% في يناير 2025 مقابل 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر 2024.

وأضاف المركزي، أنه على أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 24.0% في يناير 2025 مقابل 24.1% في ديسمبر 2024.

وأوضح، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سجل 1.7% في يناير 2025 مقابل 2.2% في يناير 2024 و0.9% في ديسمبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024.





البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.218 تريليون جنيه.



وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 29905 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 37145 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 13156 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 8634 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11756 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3153 نقطة.

انطلاق فعاليات ملتقى الذكاء الاصطناعي 2025 لاستكشاف المواهب وتمكين الشباب

شهدت القرية الذكية إطلاق فعاليات هاكاثون - ملتقى علمي - أورنچ مصر للذكاء الاصطناعي2025، والذي انعقد على مدار يومي 8 و9 فبراير، بمشاركة أبرز المواهب التقنية من طلاب كبرى الجامعات المصرية وبدعم من خبراء متخصصين في المجالات التقنية وريادة الأعمال.

أقيمت نسخة 2025 من هاكاثون الذكاء الاصطناعي تحت شعار "عندما تلمع الافكار" Where Ideas Spark بمشاركة طلاب تخصصات الحاسب الآلي والهندسة في الجامعة الأمريكية في القاهرة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة ESLSCA مصر.

وترتكز فكرة هاكاثون الذكاء الاصطناعي على تقديم تحديات تقنية أمام الفرق التي تتسابق على تحديد المشكلة وإيجاد حل مبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحت إشراف لجان تحكيم متخصصة.

وتقوم أورنچ مصر بالتحكيم ودعم الفرق في الحدث من خلال نخبة من قياداتها ومن خبراء الموارد البشرية في مجال التكنولوجيا.

ويحصد الفائزون بالهاكاثون على جوائز مالية قيمة، تسلم عبر محفظة اورنچ كاش، فضلا عن الدعم الفني المميز لجميع الفرق المشاركة التي ستكتسب قيمة فنية كبيرة من التواجد في الحدث مما يعزز تجاربهم ويمنحهم فرصًا للتعلم والنمو والتطور، إلى جانب التقدير المجتمعي وتسليط الضوء على إبداعهم.



ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال يناير 2025

التضخم فى يناير ، شهدت عدد من أسعار السلع الغذائية ارتفاعا خلال شهر يناير 2025 مقارنة بـ يناير 2024 ، وذلك طبقًا لما رصده التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (20.2%) وذلك على أساس سنوي.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا خلال شهر يناير 2025 مقارنة بـ يناير 2024 قدره (20.2%) نتيجة الآتي.

1- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (21.5%)

2- ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (22.3%).

3- ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (18.0%).

4- ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (20.8%)

5- ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (9.8%)

6- ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (50.0%)

7- ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (10.5%)

8- ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (6.9%)

9- ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (37.2%)

10- ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (21.8%)

11- ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (40.1%).

12- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (29.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (20.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (29.5%).

صندوق النقد الدولي: تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار



يشهد الاقتصاد المصري مرحلة دقيقة من الإصلاحات في ظل تحديات عالمية وإقليمية أثرت على مختلف القطاعات، وعلى رأسها انخفاض عائدات قناة السويس بسبب الأوضاع الجيوسياسية.

وفي هذا السياق، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا لسكاي نيوز عربية، أن من المنتظر موافقة المجلس التنفيذي على صرف تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، وهو ما يعكس التزام الصندوق بدعم الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة.

جاء ذلك على هامش أعمال "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية"، ضمن القمة العالمية للحكومات 2025، الذي تنظمه وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، في دبي، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية.





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