الإثنين 03 فبراير 2025
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سعر البن العالمي يصل إلى أعلى مستوياته منذ نصف قرن

أسعار البن، فيتو
أسعار البن، فيتو

سعر البن، أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن شركة "MilFoods" (العلامة التجارية لبن "بويتي") بأن أسعار البن العالمية وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 47 عاما.

ففي يوم الجمعة الماضي، سجلت أسعار بن الأرابيكا مستوى قياسيا، حيث تجاوزت 8.25 آلاف دولار للطن الواحد، وفقا لبيانات التداول. وبحلول الساعة 16:42 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة لبنّ الأرابيكا لشهر مارس بنسبة 0.52%، لتصل إلى 3.7145 دولار للرطل (ما يعادل حوالي 8.189 آلاف دولار للطن). وخلال التداول، بلغ المؤشر ذروته عند 3.753 دولار للرطل الواحد، أي ما يقارب 8,274 آلاف دولار للطن.

وأوضحت الشركة أن "أسعار الروبوستا Robusta ارتفعت بأكثر من الضعف خلال العام الماضي، بينما زادت أسعار الأرابيكا بنسبة 80%، مما دفع تكلفة الحبوب الخضراء إلى أعلى مستوياتها منذ 47 عامًا."

وأرجع المنتجون سبب ارتفاع الأسعار إلى انخفاض إمدادات الأرابيكا نتيجة فشل المحاصيل بسبب الظروف الجوية غير المواتية. كما أثرت عوامل أخرى مثل انخفاض المخزونات، والمبادرات التشريعية، وموجة التضخم العالمية على الأسعار.

وأشارت "MilFoods" إلى أن صنف الروبوستا أكثر مقاومة للتغيرات المناخية، وبالتالي يتمتع بمحصول أكثر استقرارا مقارنة بالأرابيكا. ومع ذلك، أكدت الشركة أن النوعين يختلفان في خصائص النكهة، مما يجعل استبدال أحدهما بالآخر غير ممكن بالكامل.

وقالت الشركة: "على الرغم من ارتفاع أسعار البن، نتوقع أن يستمر عشاق القهوة في الاستمتاع بمشروبهم المفضل. كما سيتكيف السوق مع الظروف الجديدة، وسيقدم مجموعة متنوعة من الخيارات وطرق الاستهلاك."

وفي يناير 2024، قال أنطون ترينين، الخبير في مجموعة تصنيفات الشركات التابعة لـ"ACRA" المعنية بنشر منهجية تعيين التصنيفات الائتمانية للشركات المالية على المستوى الوطني، إنه لا يوجد نقص في البن في روسيا، بل إن الطلب على مشروب القهوة في تزايد مستمر، حتى مع ارتفاع الأسعار القياسية في البورصات العالمية. وتوقع ترينين في ديسمبر 2023 أن ترتفع أسعار البن بنسبة 25% بحلول عام 2025، وذلك بسبب انخفاض المحاصيل في البرازيل وفيتنام، وهما أكبر منتجين لبنّ الأرابيكا والروبوستا في العالم، نتيجة الظروف الجوية غير المواتية.

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سعر البن أسعار البن العالمية أسعار بن الأرابيكا موسكو أسعار الروبوستا

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