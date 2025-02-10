صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي على أعتاب تباطؤ طويل

حذرت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو تباطؤ طويل الأجل، مشيرة إلى أن توقعات الصندوق تشير إلى أنه سيحقق نموًا بمعدل 3.3% خلال العامين الجاري والمقبل، لكنه سيشهد تباطؤًا إلى ما يزيد قليلًا على 3% على المدى المتوسط، وهو أقل من المتوسط التاريخي.

كما حذرت من أن استمرار ارتفاع الديون قد يؤدي إلى فخ النمو المنخفض والديون المرتفعة، ما يتطلب سياسات مالية حذرة لتعزيز الاستدامة المالية والاستثمار في قطاعات النمو المستقبلية، بحسب إرم نيوز.

مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، فيتو

الدين العام العالمي

وأضافت جورجيفا وخلال مشاركتها اليوم الاثنين، في منتدى المالية العامة للدول العربية، على هامش القمة العالمية للحكومات 2025، الذي يعقد في دبي بنسخته التاسعة، وينظم بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ووزارة المالية في الإمارات، أن الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات المتعددة تضع المالية العامة للعديد من الدول تحت ضغط كبير، حيث يتوقع أن يصل الدين العام العالمي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، فيما تتجاوز مستويات الدين في بعض دول منطقة الشرق الأوسط 70% من الناتج المحلي.

كما توقعت أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا يصل إلى 3.6% في 2025، بدعم من زيادة إنتاج النفط وتهدئة التوترات الإقليمية، لكنها أشارت إلى أن التوقعات على المدى المتوسط لا تزال أضعف مما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.