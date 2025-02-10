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اقتصاد

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي على أعتاب تباطؤ طويل

مدير عام صندوق النقد
مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا

حذرت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو تباطؤ طويل الأجل، مشيرة إلى أن توقعات الصندوق تشير إلى أنه سيحقق نموًا بمعدل 3.3% خلال العامين الجاري والمقبل، لكنه سيشهد تباطؤًا إلى ما يزيد قليلًا على 3% على المدى المتوسط، وهو أقل من المتوسط التاريخي.

كما حذرت من أن استمرار ارتفاع الديون قد يؤدي إلى فخ النمو المنخفض والديون المرتفعة، ما يتطلب سياسات مالية حذرة لتعزيز الاستدامة المالية والاستثمار في قطاعات النمو المستقبلية، بحسب إرم نيوز.

 

مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، فيتو
مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، فيتو

الدين العام العالمي

وأضافت جورجيفا وخلال مشاركتها اليوم الاثنين، في منتدى المالية العامة للدول العربية، على هامش القمة العالمية للحكومات 2025، الذي يعقد في دبي بنسخته التاسعة، وينظم بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ووزارة المالية في الإمارات، أن الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات المتعددة تضع المالية العامة للعديد من الدول تحت ضغط كبير، حيث يتوقع أن يصل الدين العام العالمي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، فيما تتجاوز مستويات الدين في بعض دول منطقة الشرق الأوسط 70% من الناتج المحلي.

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كما توقعت أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا يصل إلى 3.6% في 2025، بدعم من زيادة إنتاج النفط وتهدئة التوترات الإقليمية، لكنها أشارت إلى أن التوقعات على المدى المتوسط لا تزال أضعف مما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

 

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