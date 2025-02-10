الإثنين 10 فبراير 2025
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اقتصاد

بروتوكول تعاون لتوفير زيوت سيارات صديقة للبيئة

بروتوكول تعاون لتوفير
بروتوكول تعاون لتوفير زيوت سيارات صديقة للبيئة، فيتو

 وقعت شركة توتال العالمية شراكة تعاون لمد سيارات جيلي المجمعة محليا في السوق المصرية بتوفير زيوت سيارات اقل تلوث للبيئة.

 

وفي هذا السياق، قال توماس شتراوس، إن توتال إنرجيز ملتزمة بتقديم منتجات زيوت عالية الجودة، تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات محركات السيارات ومن بينها سيارات جيلي، وبالتالي توفير حماية أفضل للسيارات وتحسين كفاءتها."

من جانبه، أعرب عثمان عبد المنعم، العضو المنتدب لسيارات جيلي، عن سعادته بهذه الشراكة قائلًا: "تعاوننا مع توتال إنرجيز يضيف قيمة حقيقية لعملائنا، حيث سيتمكن مالكو سيارات جيلي في مصر من الاستفادة من الزيوت المتطورة التي تقدمها الشركة، مما يسهم في الحفاظ على أداء محركات سياراتهم وزيادة عمرها الافتراضي".

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بروتوكول تعاون سيارات صديقة للبيئة سيارات جيلي
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