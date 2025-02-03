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أخبار مصر

رئيس الوزراء: سعر الصرف المرن يعزز تدفق العملة الصعبة إلى الاقتصاد المصري

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن نجاح الدولة في جذب مزيد من العملة الصعبة جاء بفضل الإصلاحات الاقتصادية وضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوة عززت ثقة المستثمرين والمصريين في الخارج بالاقتصاد الوطني، مما ساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ودعم استقرار الأسواق المالية، وتحفيز النشاط الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.

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