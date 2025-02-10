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خارج الحدود

دعما لمصر والسعودية والأردن، قطر تبعث رسائل غاضبة إلى إسرائيل

الرئيس السيسي والأمير
الرئيس السيسي والأمير تميم، فيتو

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، عن تلقى الاحتلال الإسرائيلي رسائل غاضبة من قطر، عبرت فيها الدوحة عن غضبها وشعورها بالاستياء من سلوك نتنياهو.

قطر تشعر بالاستياء الشديد من سلوك نتنياهو

ووفق صحيفة "هآرتس" العبرية، أن قطر تشعر بالاستياء الشديد من سلوك نتنياهو، وتصريحاته بشأن تهجير الفلسطينيين، إلى مصر والسعودية والأردن.

قطر تبعث رسائل غاضبة وذكرت إسرائيل باتفاق الأسرى

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن قطر مستاءة من فشل نتنياهو بإرسال وفد إلى الدوحة الإثنين الماضي، لبدء المفاوضات، حول المرحلة الثانية من صفقة التبادل.

وأكدت " هآرتس" أن دولة قطر نقلت رسائل غاضبة وذكرت إسرائيل، بأن هذا الاتفاق يشملها أيضا كضامن لتطبيقه، وأوضحت أن سلوك تل أبيب يهدد استمرار إطلاق سراح الأسرى في المرحلة الأولى.

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