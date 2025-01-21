الثلاثاء 21 يناير 2025
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خارج الحدود

رئيس وزراء قطر: المفاوضات مستمرة لتحقيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة

رئيس الوزراء القطري
رئيس الوزراء القطري

أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا تزال جارية، معربًا عن أمله في أن تكون أقل تعقيدًا من المرحلة الأولى. 

 

استمرار وقف إطلاق النار

 

وفي تصريحات صحفية، أشاد آل ثاني بالدور الذي لعبته الشراكة مع الوسطاء في وضع حد للحرب الأخيرة في غزة، مؤكدًا أن هذه الجهود أثمرت عن إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر. 

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن بلاده وضعت آليات لمعالجة القضايا العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على أهمية التزام جميع الأطراف بالاتفاق لضمان استمراره حتى النهاية. وأضاف: "نأمل أن يستمر وقف إطلاق النار دون انتكاسات، لنتمكن من الانتقال إلى المراحل الثانية والثالثة من الاتفاق". 

وتطرق إلى الأحداث التي شهدتها المنطقة في 7 أكتوبر، واصفًا إياها بأنها "إنذار يتطلب الالتفات لمعاناة الفلسطينيين والعمل على معالجة جذور الأزمة". وأكد التزام قطر بتقديم أفضل الجهود لتحقيق الاستقرار في المنطقة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. 

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الهدنة في غزة ودفع عجلة المفاوضات نحو حلول أكثر شمولية.

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