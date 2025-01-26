قطر: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وزير الخارجية القطري ينتقد التأخير في اتفاق غزة

وأضاف وزير الخارجية القطري في تصريحات للقناة الـ12 الإسرائيلية، أنه كان يمكن إنقاذ أرواح أكثر لو تم الاتفاق بين إسرائيل وحماس في وقت مبكر.

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أن إعادة الرهائن يفرض على القادة التحلي بشجاعة إنهاء الحرب.

ولفت إلى أن الادعاء بأن قطر ليست وسيطا منصفا غير صحيح وبروباغاندا، مشيرا إلى أن مسار مفاوضات صفقة تبادل الأسرى كان صعبا وشعرنا أحيانا بخيبة أمل.

قطر تشيد بدور ترامب فى إبرام صفقة غزة

وتابع، عملنا بإصرار رغم الصعوبات ونجحنا في التوصل للصفقة، وكان يمكن إبرام المرحلة الثانية للصفقة إذا التزم الطرفان.

واستطرد وزير خارجية قطر قائلا: إن مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لعب دورا مهما للتوصل إلى اتفاق، وإصرار ترامب شخصيا ساعد في إبرام الصفقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.