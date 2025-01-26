الإثنين 27 يناير 2025
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خارج الحدود

قطر: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط

وزير الخارجية القطري،
وزير الخارجية القطري، فيتو

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

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 وأضاف وزير الخارجية القطري في تصريحات للقناة الـ12 الإسرائيلية، أنه كان يمكن إنقاذ أرواح أكثر لو تم الاتفاق بين إسرائيل وحماس في وقت مبكر.

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أن إعادة الرهائن يفرض على القادة التحلي بشجاعة إنهاء الحرب.

ولفت إلى أن الادعاء بأن قطر ليست وسيطا منصفا غير صحيح وبروباغاندا، مشيرا إلى أن مسار مفاوضات صفقة تبادل الأسرى كان صعبا وشعرنا أحيانا بخيبة أمل.

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وتابع، عملنا بإصرار رغم الصعوبات ونجحنا في التوصل للصفقة، وكان يمكن إبرام المرحلة الثانية للصفقة إذا التزم الطرفان.

واستطرد وزير خارجية قطر قائلا: إن مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لعب دورا مهما للتوصل إلى اتفاق، وإصرار ترامب شخصيا ساعد في إبرام الصفقة.

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وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني حل الدولتين الشرق الأوسط إعادة الرهائن تبادل الاسري إسرائيل وحماس

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