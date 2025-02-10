هيئة البث الإسرائيلية: فريق التفاوض عاد من الدوحة والمجلس المصغر يجتمع غدًا

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الفريق الإسرائيلي المفاوض عاد من الدوحة، مضيفة أن المجلس المصغر سيجتمع غدا لبحث المرحلة الثانية من الصفقة.

وأوضح وزير الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، اليوم الإثنين، أنه سيعارض المرحلة الثانية من صفقة الأسرى، زاعما أنها "خطيرة وغير واقعية".

وزير إسرائيلي يعارض صفقة الأسرى

وأضاف شيكلي "علينا العودة إلى الحرب والتمسك بمناطق في غزة وعدم الاكتفاء بعمليات محدودة"، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تنهِ مهمتها في قطاع غزة ولم تحقق أهدافها بعد.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله إنهم يخوضون صراعا مع المستوى السياسي الذي يعرقل الصفقات ويروج لأكاذيب بلا توقف.

ومن جانبها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها: إن الوفد المفاوض مخول ببحث المرحلة الأولى للصفقة دون الثانية بسبب معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفد المفاوضات الإسرائيلي لا يبحث المرحلة الثانية من صفقة الأسرى

وقالت المصادر لهيئة البث الإسرائيلية، إن بدء مفاوضات المرحلة الثانية للصفقة مرتبط باجتماع الحكومة المصغرة المقرر بعد يومين.

ونقلت قناة مكان الإسرائيلية، أمس الأحد عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله: مواصلة الصفقة يعني بقاء حماس في السلطة.

وزعم سومتريتش، أن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أساسها تدمير حماس وإخراج الفلسطينيين من غزة، مضيفا:" لن نُرغم على تقديم تنازلات سياسية في إطار صفقة التبادل".

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