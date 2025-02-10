الإثنين 10 فبراير 2025
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خارج الحدود

ترامب يستفز مصر والأردن بتصريحات جديدة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

زعم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى تصريحات استفزازية اليوم، أنه يمكنه عقد اتفاق مع الأردن ومصر بشأن تهجير سكان غزة، فهم يأخذون منا مليارات الدولارات.

ترامب يستفز مصر والأردن بتصريحات جديدة عن غزة

وتابع ترامب، فى سياق تصريحات حول القطاع ومخططه لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن،، لن يكون للفلسطينيين الحق في العودة إلى القطاع، وفق خطتي لأنهم سيعيشون في أماكن أفضل.

ترامب يجدد تأكيده الاستيلاء على قطاع غزة

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية نشرت الاثنين، أوضح ترامب فيها، أن الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة، لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل كثيرًا على حد وصفه.

وكان دونالد ترامب، جدد تأكيده فى وقت سابق من اليوم، على تمكسه بمخطط سيطرة أمريكا على غزة، وتهجير الفلسطينيين قسريا منها، قائلًا إنه "ملتزم بشراء وامتلاك غزة"، والتأكد من أن حماس لن تعود إليها.

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