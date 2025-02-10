زعم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى تصريحات استفزازية اليوم، أنه يمكنه عقد اتفاق مع الأردن ومصر بشأن تهجير سكان غزة، فهم يأخذون منا مليارات الدولارات.

ترامب يستفز مصر والأردن بتصريحات جديدة عن غزة

وتابع ترامب، فى سياق تصريحات حول القطاع ومخططه لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن،، لن يكون للفلسطينيين الحق في العودة إلى القطاع، وفق خطتي لأنهم سيعيشون في أماكن أفضل.

ترامب يجدد تأكيده الاستيلاء على قطاع غزة

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية نشرت الاثنين، أوضح ترامب فيها، أن الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة، لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل كثيرًا على حد وصفه.

وكان دونالد ترامب، جدد تأكيده فى وقت سابق من اليوم، على تمكسه بمخطط سيطرة أمريكا على غزة، وتهجير الفلسطينيين قسريا منها، قائلًا إنه "ملتزم بشراء وامتلاك غزة"، والتأكد من أن حماس لن تعود إليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.