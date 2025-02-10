الإثنين 10 فبراير 2025
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خارج الحدود

ترامب يقترح توطين سكان قطاع غزة في أمريكا

ترامب
ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه لا يرى أي حق لـ عودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يبحث عن "مكان دائم" لإقامتهم بعد خروجهم من القطاع.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز"، كشف ترمب عن خطته لشراء قطاع غزة وامتلاكه، مع إعادة إعماره بالتعاون مع دول في الشرق الأوسط.

كما أشار إلى عزمه إعادة توطين سكان القطاع في الولايات المتحدة وبلدان أخرى، دون تقديم تفاصيل إضافية حول آلية التنفيذ أو الدول المعنية بالمخطط.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، ما يثير جدلًا واسعًا حول مستقبل غزة ومصير سكانها، بالإضافة إلى التداعيات السياسية والإنسانية لهذا الطرح على القضية الفلسطينية.

جيش الاحتلال

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقرير لها اليوم الإثنين،  أنه تم إخراج الفرقة 99 ولواء هارئيل من غزة بعد الانسحاب من محور نتساريم، مضيفة أن جيش الاحتلال يعمل في القطاع الآن بأقل عدد من القوات منذ بدء الحرب. 

جيش الاحتلال يسحب الفرقة 99 ولواء هارئيل من غزة

 وفي وقت سابق أكّدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "القوات الإسرائيلية انسحبت من محور نتساريم في قطاع غزة بالكامل".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اصدر أمرًا لقواته بإخلاء  محور نتساريم في قطاع غزة بالكامل في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، وذلك بعد تواجده فيه لأكثر من عام و3 أشهر ضمن الحرب الإسرائيلية على القطاع. 

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من محور نتساريم 

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يظهر إصدار ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات لجنوده بالانسحاب النهائي من محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه. 

وكانت القوات الإسرائيلية قد نفذت أول عملية انسحاب جزئي من محور نتساريم في اليوم السابع من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

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