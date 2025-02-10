رائد فضاء روسي يقدم أطروحة الماجستير من الفضاء

قام إيفان فاغنر رائد الفضاء والمراسل الخاص لوكالة "تاس" على متن محطة الفضاء الدولية بالدفاع عن أطروحة الماجستير من مدار الأرض. وذلك فقا لما أفاد به مصدر في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

تحسين كفاءة أنشطة المنظمات والمؤسسات في القطاع العام

وجاء في بيان صادر عن "روس كوسموس": "في اليوم الذي يصادف يوم العلم في روسيا (8 فبراير) تم الدفاع عن أطروحة الماجستير في الفضاء! وموضوع البحث العلمي لرائد الفضاء والطالب إيفان فاغنر، هو "تحسين كفاءة أنشطة المنظمات والمؤسسات في القطاع العام من خلال بذل مزيد من الجهود الرامية إلى إتقان عملية اختيار كوادر الموظفين".

كما هنأ رائد الفضاء المجتمع العلمي والأساتذة بمناسبة يوم العلم الروسي. وقال: "أهنئ جميع ممثلي المجتمع العلمي وأولئك الذين لا يتوقفون عن السعي نحو المعرفة، وكذلك الأساتذة المهتمين بنشر حب العلم بين الفئات الواسعة لمجتمعنا".

يوم العلم في روسيا

وأكد فاغنر أن هذا اليوم (يوم العلم) مكرس لانتصار العقل، والجهود المتواصلة للعباقرة الذين سُجلت أسماؤهم إلى الأبد في تاريخ العالم". وبينهم الروس لومونوسوف، وتسيولكوفسكي، ومينديليف وبوبوف، وتلمع اكتشافاتهم وفرضياتهم كنجوم في الكون الذي يشتاق دائما إلى المعرفة".

يذكر أن يوم العلم يحتفل به في روسيا في 8 فبراير من كل عام منذ عام 2000. وقد تم استحداث هذا العيد بموجب مرسوم رئاسي صدر في 7 يونيو 1999 بمناسبة الذكرى الـ275 لتأسيس الأكاديمية الوطنية للعلوم في البلاد.

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