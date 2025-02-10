الإثنين 10 فبراير 2025
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محافظات

القليوبية تستعد لافتتاح النسخة الأولى من معرض كنوز مطروح (صور)

استقبال محافظو القليوبية
استقبال محافظو القليوبية ومطروح والقاهرة والجيزة،فيتو

إستقبل المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، اللواء خالد شُعيب محافظ مطروح، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، والدكتور محمود عيد نائب محافظ الغربية، والدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية الأسبق، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة مطروح والقليوبية، والدكتوره إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالقليوبية. 

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معرض مطروح  للمنتجات البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية

وفي مُستهل الزيارة رحبَّ "محافظ القليوبية" بالمحافظين مُعربًا عن بالغ سعادته بتواجدهم على أرض المحافظة والمُشاركة في فعاليات هذا الحدث الهام الذي يهدُف إلى إبراز المُنتجات البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية التي تشتهر بها محافظة مطروح، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المحافظات ودعم الحرف والصناعات المحلية.

وتأتي هذه الزيارة للمُشاركة في فعاليات إفتتاح النسخة الأولى لمعرض كنوز مطروح للترويج للتراث والمُنتجات البيئية، فيما تأتي إقامة هذا المعرض في إطار جهود محافظة مطروح للترويج لمقوماتها السياحية والإستثمارية، ودعم الحرفيين وأصحاب الصناعات التقليدية، بما يسهُم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠م.

استقبال محافظو القليوبية ومطروح والقاهرة والجيزة،فيتو 
استقبال محافظي القليوبية ومطروح والقاهرة والجيزة،فيتو 
استقبال محافظو القليوبية ومطروح والقاهرة والجيزة،فيتو 
استقبال محافظي القليوبية ومطروح والقاهرة والجيزة،فيتو 
استقبال محافظو القليوبية ومطروح والقاهرة والجيزة،فيتو 
استقبال محافظي القليوبية ومطروح والقاهرة والجيزة،فيتو 
استقبال محافظو القليوبية ومطروح والقاهرة والجيزة،فيتو 
استقبال محافظي القليوبية ومطروح والقاهرة والجيزة،فيتو 
استقبال محافظو القليوبية ومطروح والقاهرة والجيزة،فيتو 
استقبال محافظي القليوبية ومطروح والقاهرة والجيزة،فيتو 
استقبال محافظو القليوبية ومطروح والقاهرة والجيزة،فيتو 
استقبال محافظي القليوبية ومطروح والقاهرة والجيزة،فيتو 
استقبال محافظو القليوبية ومطروح والقاهرة والجيزة،فيتو 
استقبال محافظي القليوبية ومطروح والقاهرة والجيزة،فيتو 
استقبال محافظو القليوبية ومطروح والقاهرة والجيزة،فيتو 
استقبال محافظي القليوبية ومطروح والقاهرة والجيزة،فيتو 
استقبال محافظو القليوبية ومطروح والقاهرة والجيزة،فيتو 
استقبال محافظي القليوبية ومطروح والقاهرة والجيزة،فيتو 
استقبال محافظو القليوبية ومطروح والقاهرة والجيزة،فيتو 
استقبال محافظي القليوبية ومطروح والقاهرة والجيزة،فيتو 

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