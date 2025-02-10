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محافظات

إصابة 7 اشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الحر شبرا - بنها

اسعاف
اسعاف

أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر شبرا بنها نطاق القليوبية اتجاه محافظة القاهرة وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

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حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر شبرا بنها مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وحدوث شلل مرورى بالطريق. 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 7 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر شبرا بنها بمحافظة القليوبية اتجاه محافظة القاهرة وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتم رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق.  

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بنها بمديرية أمن القليوبية شبرا بنها مديرية أمن القليوبية

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