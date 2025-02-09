إصابة شخصين في تصادم سيارتين نصف نقل بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين نقل بطريق" مصر - إسكندرية" الزراعي، بمدينة قليوب، بمحافظة القليوبية، عند نزلة الطريق الدائري.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين قرب نزلة دائري كوبري قليوب بالطريق الزراعي بمحافظة القليوبية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين إصابة شخصين جرى إسعافهم، ورفع تلفيات وآثار الحادث إلى جانبي الطريق لسهولة الحركة المرورية، وعدم تعطل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حادث تصادم بالطريق الزراعي بالقليوبية،فيتو

حادث تصادم بالطريق الزراعي بالقليوبية،فيتو

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