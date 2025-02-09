الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

من القليوبية لـ غزة، 15 طن مساعدات من "شبان بنها" إلي أهالي فلسطين

المساعدات الانسانية
المساعدات الانسانية من القليوبية لغزة،فيتو

دشنت هيئة الشبان العالمية بالقليوبية برئاسة المستشار مصطفي عبد الحميد فرج بالتعاون مع التحالف الوطني وجمعيات المجتمع المدني ومحافظة القليوبية ومديرية التضامن الاجتماعي قافلة مساعدات تحت شعار «من القليوبية لـ غزة» للمساهمة في دعم  أهالي قطاع غزة في فلسطين ب15 طن مواد غذائية.

انتظام الدراسة بمدارس القليوبية أول أيام الفصل الدراسي الثاني (صور)

السجن المشدد 7 سنوات لـ جزار بتهمة قتل عامل فى القليوبية

قافلة غذائية من القليوبية لقطاع غزة 

أوضح مصطفي عبد الحميد فرج رئيس هيئة الشبان بالقليوبية في بيان صحفي أن القافلة تأتي ضمن خطة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم المساعدات الانسانية العاجلة لقطاع غزة والتي استمرت دون توقف من خلال المعابر الحدودية المختلفة مشيرا أن قافلة مساعدات القليوبية جاءت برعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمهندس ايمن عطية محافظ القليوبية وأميمة رفعت وكيل وزارة التضامن بالقليوبية بمشاركة أعضاء الهيئة والتحالف الوطني والجمعيات المختلفة.

أضاف فرج أن القافلة تضم 15 طن من المساعدات الغذائية ومستلزمات الإعاشة التي يحتاج اليها سكان القطاع مشيرا أن أنّ الدولة المصرية تقوم بدور  ريادي ومحوري فى تقديم الدعم الإغاثي للاشقاء في غزة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني حيث تعد القضية الفلسطينية جزءًا هاما من الأمن القومي المصري.

الرد المصري علي تصريحات ترامب 
أضاف فرج أن الرد المصري علي تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين يؤكد أننا أمام قيادة سياسية واعية تؤكد بحكمة وقيادة أن مصر الكبيرة لاترضخ للضغوط وان القضية الفلسطينية علي رأس أولويات القيادة السياسي مما  يكشف الدور المصري   للحفاظ علي ثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية لتظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، والتأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وأكد فرج تأييد الشعب المصري للقيادة السياسية فيما تتخذه للحفاظ على الثوابت التاريخية للقضية الفلسطينية ولتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

المساعدات الانسانية من القليوبية  لغزة  ،فيتو
المساعدات الانسانية من القليوبية  لغزة  ،فيتو
المساعدات الانسانية من القليوبية  لغزة  ،فيتو
المساعدات الانسانية من القليوبية  لغزة  ،فيتو
المساعدات الانسانية من القليوبية  لغزة  ،فيتو
المساعدات الانسانية من القليوبية  لغزة  ،فيتو
المساعدات الانسانية من القليوبية  لغزة  ،فيتو
المساعدات الانسانية من القليوبية  لغزة  ،فيتو
المساعدات الانسانية من القليوبية  لغزة  ،فيتو
المساعدات الانسانية من القليوبية  لغزة  ،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية القليوبية اخبار القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

انتظام الدراسة بمدارس القليوبية أول أيام الفصل الدراسي الثاني (صور)

6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل مصنع براويز في القليوبية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف الأطفال في القليوبية

بتكلفة 4.5 ملايين جنيه، وكيل رياضة القليوبية يتفقد إنشاء ملعب مركز شباب بطا

ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025

القومي للأجور يرفع قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3%

رفض استئناف أحمد فتوح وتأييد حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ

وزير العمل: العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيها للعاملين بالقطاع الخاص

المساهمة بـ 400 ألف دولار، أرقام ميشالاك مع الزمالك بعد شكوى النادي في فيفا

الشباب والرياضة تحقق في اختفاء 85 جهاز كمبيوتر من أحد مخازن الوزارة

عضو "القومي للأجور": القطاع الخاص ملزم بتطبيق الحد الأدنى 7000 جنيه (فيديو)

منوعات

المزيد

رصد سمكة الشيطان بالقرب من سواحل جزيرة إسبانية

خطأ مرعب للشرطة الأمريكية، قتلت الضحية وتركت اللصوص (فيديو)

قرد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء سريلانكا

مجلس سيريوس الفيدرالي بروسيا يطلق مسابقة معمارية دولية في ختام منتدى كازانيش

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأحد 9 فبراير 2025

أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور (أخر تحديث)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكانتلوب والفراولة في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية  دخول المستشفى في المنام وعلاقتها بالتخلص من الضغوط النفسية

يغفر فيها للجميع إلا نوعان، الأزهر للفتوى يوضح فضائل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

علي جمعة يكشف ظاهرة كونية أفزعت رسول الله وأخرجته مسرعًا للمسجد يجر رداءه

المزيد
الجريدة الرسمية