من القليوبية لـ غزة، 15 طن مساعدات من "شبان بنها" إلي أهالي فلسطين

دشنت هيئة الشبان العالمية بالقليوبية برئاسة المستشار مصطفي عبد الحميد فرج بالتعاون مع التحالف الوطني وجمعيات المجتمع المدني ومحافظة القليوبية ومديرية التضامن الاجتماعي قافلة مساعدات تحت شعار «من القليوبية لـ غزة» للمساهمة في دعم أهالي قطاع غزة في فلسطين ب15 طن مواد غذائية.

قافلة غذائية من القليوبية لقطاع غزة

أوضح مصطفي عبد الحميد فرج رئيس هيئة الشبان بالقليوبية في بيان صحفي أن القافلة تأتي ضمن خطة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم المساعدات الانسانية العاجلة لقطاع غزة والتي استمرت دون توقف من خلال المعابر الحدودية المختلفة مشيرا أن قافلة مساعدات القليوبية جاءت برعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمهندس ايمن عطية محافظ القليوبية وأميمة رفعت وكيل وزارة التضامن بالقليوبية بمشاركة أعضاء الهيئة والتحالف الوطني والجمعيات المختلفة.

أضاف فرج أن القافلة تضم 15 طن من المساعدات الغذائية ومستلزمات الإعاشة التي يحتاج اليها سكان القطاع مشيرا أن أنّ الدولة المصرية تقوم بدور ريادي ومحوري فى تقديم الدعم الإغاثي للاشقاء في غزة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني حيث تعد القضية الفلسطينية جزءًا هاما من الأمن القومي المصري.

الرد المصري علي تصريحات ترامب

أضاف فرج أن الرد المصري علي تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين يؤكد أننا أمام قيادة سياسية واعية تؤكد بحكمة وقيادة أن مصر الكبيرة لاترضخ للضغوط وان القضية الفلسطينية علي رأس أولويات القيادة السياسي مما يكشف الدور المصري للحفاظ علي ثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية لتظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، والتأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

وأكد فرج تأييد الشعب المصري للقيادة السياسية فيما تتخذه للحفاظ على الثوابت التاريخية للقضية الفلسطينية ولتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

المساعدات الانسانية من القليوبية لغزة ،فيتو

المساعدات الانسانية من القليوبية لغزة ،فيتو

المساعدات الانسانية من القليوبية لغزة ،فيتو

المساعدات الانسانية من القليوبية لغزة ،فيتو

المساعدات الانسانية من القليوبية لغزة ،فيتو

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