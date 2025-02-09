انتظام الدراسة بمدارس القليوبية أول أيام الفصل الدراسي الثاني (صور)

شهدت مدارس القليوبية انتظاما في أول أيام الفصل الدراسي الثاني لعام 2025، حيث تم توزيع الكتب على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

انتظام الدراسة بمدارس القليوبية

وتابع المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية انتظام الدراسة من خلال تقرير أعده مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، حيث أشار إلى تواصله المباشر مع مديري إدارات التعليم منذ الصباح الباكر لمتابعة انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

شدد محافظ القليوبية، على ضرورة متابعة انضباط المدارس والتأكد من التزام جميع العاملين بالعملية التعليمية، موجهًا رؤساء المدن والقرى بتكثيف حملات النظافة وإزالة المخلفات والإشغالات بمحيط المدارس، لضمان بيئة تعليمية ملائمة.

تفعيل الأنشطة وطابور الصباح بمدارس القليوبية

شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية على أهمية تفعيل الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح، مع الالتزام بتحية العلم والنشيد الوطني، إلى جانب الإذاعة المدرسية التي تساهم في تعزيز قيم المواطنة والانتماء، والتوعية بالمشروعات القومية ومبادرة "حياة كريمة".

انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمدارس القليوبية،فيتو

انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمدارس القليوبية،فيتو

انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمدارس القليوبية،فيتو

انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمدارس القليوبية،فيتو

انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمدارس القليوبية،فيتو

انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمدارس القليوبية،فيتو

انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمدارس القليوبية،فيتو

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