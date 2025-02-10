كاميرات المراقبة تكشف غموض العثور على جثة شخص مجهول بالصف

كشفت كاميرات المراقبة التي تم تفريغها بمحيط مكان واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بجواره جمل بدائرة مركز شرطة الصف.

تفاصيل الحادث حيث تبين من خلال تفريغها من قبل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أن سيارة مسرعة دهست المتوفي أثناء ركوبه الجمل والسير به بأحد الشوارع، ولقى مصرعه في الحال، وسقط الجمل أيضًا بعد دهسه.

ويواصل رجال المباحث بالتعاون مع إدارة مرور الجيزة البحث عن سائق السيارة المتسببة في الحادث

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، لغز واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بجواره جمل في منطقة الصف جنوب محافظة الجيزة.

البداية كانت تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني الشعراوي، إخطارًا من المقدم محمد العشري، مفتش مباحث الصف وأطفيح، تفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة الصف.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مجهول الهوية، وبجواره جيفة جمل، وبتفتيش الجثة عُثر على كيس يحتوي على مخدر الهيروين بحوزة المتوفي، وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث لجمع المعلومات والتحريات وتفريغ الكاميرات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة



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