سقوط 7 لصوص لسرقة المساكن ومتعلقات المواطنين بالنزهة ومدينة نصر

ألقى رجال المباحث القاهرة ، القبض على 7 لصوص من بينهم سيدة لسرقة المساكن ومتعلقات المواطنين بالنزهة ومدينة نصر.

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3عاطلين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف"، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم عدد من وقائع السرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.



سقوط 7 لصوص من بينهم سيدة لسرقة المساكن ومتعلقات المواطنين بالنزهة ومدينة نصر

كما ضبط (عاطل، ربة منزل) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب "كسر الباب" وعُثر بحوزتهما على (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – بعض المشغولات الذهبية- 3 ساعات يد ماركات مختلفة ) من متحصلات واقعة السرقة وبمناقشتهما عن باقى المبلغ المستولى عليه أقرا بإنفاقه على متطلباتهما الشخصية.



كما ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التبين لممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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