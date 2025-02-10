الإثنين 10 فبراير 2025
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حوادث

تفاصيل مصرع رضيعة على يد طفلة في إمبابة

تحقيقات
تحقيقات

تحفظت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة على طفلة متهمة بالتسبب في رضيعة وعلى أم الرضيعة المجني عليها البالغة من العمر شهر ونصف، والتي لقيت مصرعها إثر تعرضها لجروح ونزيف بالمخ.

وفور وصول إشارة من إدارة مستشفي  لرجال الأمن تفيد بالحادث، انتقل رجال مباحث قسم شرطة إمبابة وبمناقشة إدارة المستشفي أفادوا بوصول الطفلة مع سيدة أكدت أنها والدتها وكانت بها آثار كدمات وكسر بالرأس وهناك شبه جنائية بوفاتها. 

 

وبمناقشة رجال الأمن السيدة التي تدعي أن الطفلة نجلتها أقرت بأن الطفلة أصيبت بالجروح إثر سقوطها على الأرض من يد طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وهي تلهو معها بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وباستجواب رجال التحقيق للسيدة حول المستندات التي تثبت أن الطفلة نجلتها لم تقدم شيئا، وقالت إنها  تعرضت للطرد  من منزل زوجها ورفض تسجيل شهادة ميلاد لها وخرجت من المنزل ولم تجد مأوى.

وأكدت في التحقيقات  أنها أثناء سيرها في الشارع، التقت بفتاتين صغيرتين، هما؛  (17 عامًا) وشقيقتها البالغة من العمر 6 سنوات، حيث كانت الفتاتان تجلسان أمام أحد المحلات التجارية، وبمجرد أن رأتا السيدة تحمل طفلتها، اقتربتا منها وتحدثا معها.

وأضافت أن الفتاة الكبرى أخبرتها أن والدتهما مسجونة، وأنهما تعيشان بمفردهما في منزل صغير منذ فترة، ثم عرضتا عليها الإقامة معهما. ولم يكن لديها أي خيار آخر، فوافقت على الفور وانتقلت معهما إلى المنزل.
وأضافت السيدة أنه في يوم الحادث، كانت الطفلة الصغيرة ذات الـ6 سنوات تلعب بالرضيعة، وتحملها بين ذراعيها وتضحك، وفجأة؛ سقطت منها الرضيعة على الأرض، وارتطم رأسها بقوة.

فأسرعت بنقلها للمستشفي التي أفادت بوفاتها.

ويواصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم في كشف ملابسات واقعة وفاة رضيعة بدائرة قسم شرطة امبابة، وذلك من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات 

البداية أن بإخطار  تلقاه  العميد محمد ربيع، رئيس قطاع شمال الجيزة،  من المقدم محمد طارق، رئيس مباحث إمبابة، يفيد بوصول رضيعة تبلغ من العمر شهرًا ونصف إلى أحد المستشفيات، متوفاة ومصابة بكسر في الجمجمة، مما أثار شكوكًا حول وجود شبهة جنائية.

وانتقلت قوات الأمن إلى المستشفى فور تلقي البلاغ، وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

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البحث الجنائي أمن الجيزة لرجال الأمن

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