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حوادث

حبس مدير ورشة وعامل بتهمة سرقة 3 ماكينات بأبو النمرس

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس مدير ورشة وعامل في ورشة خاصة لتصنيع أكياس البلاستيك، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة ماكينات منها وفروا هاربين في أبو النمرس.

 

القبض على المتهمين بسرقة ماكينات بأبو النمرس

 

البداية كانت بتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث قسم شرطة أبو النمرس، يفيد بحضور أحد الأشخاص إلى ديوان القسم، يدعى “عامر.ع”، مالك ورشة لتصنيع البلاستيك.

 

وحرر محضرًا بتضرره من شخص يدعى “أحمد.م” يبلغ من العمر 50 عامًا، ويعمل مدير الورشة، وآخر يدعى “محمد.ع” يبلغ من العمر 20 عامًا، ويعمل عامل بالورشة، لقيامهما بسرقة 3 ماكينات لتصنيع الأكياس البلاستيك، و3 مقصات تقطيع، ومطبعة شنط بلاستيك.

 


وبإجراء التحريات تبين صحة ما جاء في البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تم إلقاء القبض على المتهمين بمعرفة المقدم مصطفى المهدي والقوة المرافقة له، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن المسروقات.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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نيابة الجيزة أبو النمرس الجيزة

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