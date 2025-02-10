تحرير سائق احتجزه شقيقان لعدم رده أموالا اقترضها من شقيقتهما بمنطقة الزيتون

حررت أجهزة الأمن بالقاهرة سائقا احتجزه شقيقان لعدم رده أموالا اقترضها من شقيقتهما بمنطقة الزيتون.

ضبط سائق احتجزه شقيقان لعدم رده أموال أقترضها من شقيقتهما بمنطقة الزيتون



تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم بقيام شخصين بإصطحاب شقيقهــــا سائق، مقيم دائرة القسم لتسوية بعض الخلافات المالية بينهم، وإحتجازه ومطالبتها وأهليتها برد مبلغ مالى "سبق وأن إقترضه دون رده".



وبالفحص وإجـراء التحريات أمكن ضبط مرتكبا الواقعة مالك مكتبة وشقيقه، وبصحبتهمــا المجنى علـــــيه “مصاب بجــــرح سطحى” وبمواجهتهمــا إعترفا بقيامهما بإحتجازه والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة كُرهًا عنه لإقتراضه مبلغ مالى من شقيقتهما وعدم رده، وتم بإرشادهما ضبط (إيصالات الأمانة المُشار إليها مُذيلة بتوقيع المجنى عليه - هاتف محمول يحتوى على مقطع فيديو لواقعة التعـدى على الشاب،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالوقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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