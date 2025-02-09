انطلاق الدراسة في 1577 مدرسة بأسيوط (فيديو صور)

انتظمت الدراسة اليوم الأحد في 1577 مدرسة بمحافظة أسيوط بمختلف المراحل التعليمية للصفوف الأولى في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 /2025.



وفتحت مدارس أسيوط أبوابها اليوم لجميع المراحل التعليمية لأكثر من مليون طالب وطالبة بالمدارس موزعة على جميع أنحاء المحافظة.



بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي اليوم في 1577 مدرسة بأسيوط



وفي هذا السياق أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط عن بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي اليوم الأحد في 1577 مدرسة تضم 892 مدرسة تعليم ابتدائي و530 مدرسة اعدادية و155 مدرسة ثانوية بإجمالي عدد طلاب 644 ألف و203 تلميذ بالمرحلة الابتدائية و272 ألف و871 طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية و69 ألف و185 طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية.

استقبال الطلاب وتسكينهم في الفصول

ومن جانبه قال محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط: إن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات ابتداء من صباح اليوم الأحد في أول أيام الترم الثاني وتم تسكين الطلاب في الفصول.

كما أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أنه تم العمل على تنفيذ كافة التعليمات التي وجه بها الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وذلك لضمان تقديم خدمات تعليمية تتسم بالجودة والكفاءة.



استعدادات تعليم أسيوط للفصل الدراسي الثاني

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط يتابع باهتمام كبير استعدادات تعليم أسيوط للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ووجه بتوفير كافة الاحتياجات وتذليل العقبات لبدء توافد الطلاب على مدارسهم بسهولة ويسر.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت بدء الدراسة بالمدارس أمس السبت وتم توزيع المناهج للفصل الدراسي الثاني والذي بدأ أمس السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ في بعض المدارس وفي محافظة أسيوط بدأ اليوم ٩/٢/٢٠٢٥م وممتد حتى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

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