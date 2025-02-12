ياميش رمضان 2025 بالسيدة زينب.. البلح السكوتي يبدأ من 50 جنيها.. الفواكه المجففة أذواق متنوعة وأسعار مرتفعة.. وزيادة غير مسبوقة في سعر المكسرات (فيديو)

مع قدوم شهر رمضان 2025، تتزين أسواق السيدة زينب التي تُعد واحدة من أبرز وجهات التسوق التقليدية في القاهرة، لاستقبال الزبائن المتعطشين لشراء ياميش رمضان من مختلف الأنواع.

ومثل كل عام، يتوافد المصريون على محلات العطارين في هذا الحي الشهير وأشهرهم عطارة القصر، الذي يضم العديد من المتاجر التي تقدم أجود أنواع البلح والفواكه المجففة والمكسرات، بالإضافة إلى مختلف مستلزمات الشهر الفضيل.

وفي حديثنا مع أحد أشهر العطارين في السيدة زينب، أكد صاحب المحل أن هناك إقبالًا متزايدًا هذا العام على الياميش، خاصة البلح والفواكه المجففة، رغم ارتفاع الأسعار.

وقال: "الأجواء الرمضانية لا تكتمل بدون ياميش رمضان، وخاصة البلح بأنواعه المختلفة، والفواكه المجففة التي تزين مائدة الإفطار". وأضاف أن الأسعار قد شهدت زيادات ملحوظة بسبب الارتفاعات في تكلفة الإنتاج والنقل.

أسعار البلح: تنوع وجودة عالية

يعتبر البلح من أهم المنتجات التي يحرص المصريون على شرائها في رمضان، ولهذا فإن الأسعار تختلف حسب النوع والجودة. تبدأ أسعار البلح في السيدة زينب لعام 2025 كالتالي:

بلح سكوتي: يتراوح سعره من 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

بلح شامية: يُعرض بسعر 75 جنيهًا للكيلو.

بلح ملكابي: بسعر 55 جنيهًا للكيلو.

البلح الأسواني بأنواعه المختلفة يتراوح سعره بين 140 جنيهًا للكيلو لبلح أسواني عادي، و200 جنيهًا للكيلو لبلح أسواني فرز أول.

أما البلح الجنديلة الأسواني، فيُعرض بسعر 200 جنيه للكيلو، بينما البلح الأميرة يُباع بـ175 جنيهًا للكيلو.

البلح الصواريخ، الذي يعتبر من الأنواع الفاخرة، يُعرض بسعر 250 جنيهًا للكيلو.

أما عينات البلح الأسواني، فتتراوح أسعارها بين 275 جنيهًا للكيلو، بينما يتم بيع قرن الغزال الأسواني بـ250 جنيهًا للكيلو.

الفواكه المجففة: أذواق متنوعة وأسعار مرتفعة

ولا تقتصر أسواق السيدة زينب على البلح فقط، بل تشمل أيضًا مجموعة واسعة من الفواكه المجففة التي تعتبر جزءًا أساسيًا من المائدة الرمضانية.

وتبدأ الأسعار كالتالي:

جوز الهند الزهر: 320 جنيهًا للكيلو.

جوز الهند الشعر: 320 جنيهًا للكيلو.

جوز الهند الخشن والناعم: 260 جنيهًا للكيلو.

مشمش جامبو: 550 جنيهًا للكيلو.

مشمش وسط: 450 جنيهًا للكيلو.

قراصية جامبو: 500 جنيهًا للكيلو.

قراصية وسط: 350 جنيهًا للكيلو.

زبيب جولد إيراني: 260 جنيهًا للكيلو.

زبيب أوزبكستاني: 300 جنيهًا للكيلو.

فواكه نصف جافة: 700 جنيهًا للكيلو.

فواكه مجففة ميكس 80 جرام: 200 جنيه.

قمر الدين سيجار: 130 جنيه

لفة تين سوري: 150 جنيه

تمر هندي: 40 جنيه

المكسرات: أغلى الأسعار هذا العام

المكسرات هي جزء لا يتجزأ من مائدة رمضان، ويلاحظ هذا العام ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها، حيث تُعرض بعض الأنواع بأسعار غير مسبوقة:

بندق محمص أبيض: 720 جنيهًا للكيلو.

بندق قلب تركي: 640 جنيهًا للكيلو.

بندق جامبو بقشرة: 280 جنيهًا للكيلو.

لوز بقشرة: 280 جنيهًا للكيلو.

لوز جامبو مقشر: 680 جنيهًا للكيلو.

عين جمل بقشرة: 300 جنيهًا للكيلو.

عين جمل مقشر: 640 جنيهًا للكيلو.

كاجو جامبو: 800 جنيهًا للكيلو.

فستق إيراني مقشر: 1400 جنيهًا للكيلو.

فستق إيراني بقشرة: 800 جنيهًا للكيلو.

فستق مصلح: 720 جنيهًا للكيلو.

سوداني مفروك: 140 جنيهًا للكيلو.

الأجواء الرمضانية تظل سيدة الموقف

على الرغم من ارتفاع الأسعار، يظل الازدحام والطلب على الياميش في السيدة زينب مستمرًا، حيث لا يمكن للمصريين الاستغناء عن هذه المكونات الأساسية في شهر رمضان.

ورغم التحديات الاقتصادية، فإن روح الشهر الفضيل تظل حاضرة، ويحرص الجميع على الاحتفاظ بعاداتهم الرمضانية، سواء على مائدة الإفطار أو خلال الزيارات العائلية.

في الختام، رغم التغيرات السعرية الملحوظة هذا العام، تبقى أسواق السيدة زينب واحدة من أبرز الوجهات التي يحتفظ المصريون فيها بعاداتهم في تحضير مائدة رمضان بكل ما تحتويه من ياميش ومكسرات وفواكه مجففة.

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