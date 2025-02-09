قمر الدين بـ 40 جنيها، أسعار ياميش رمضان في أسواق قنا (فيديو)

اجرت فيتو بثا مباشرا للتعرف علي أسعار ياميش رمضان، بمحافظة قنا.

أسعار ياميش رمضان 2025 ، أتاحت المحال التجارية ومحلات العطارة ياميش رمضان 2025 معبأ في عبوات بأوزان أقل من نصف الكيلو، في محاولة لتلبية احتياجات المواطنين في شراء ياميش رمضان بكميات مناسبة لاستهلاكهم.

اسعار ياميش رمضان 2025

«فيتو» تستعرض أسعار الياميش في رمضان 2025 بالمحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ المعبأ في عبوات بأوزان أقل من نصف كيلو؛ في السطور الأتية:

الكاجو علبة كبيرة ١٥٠ جنيها، والصغيرة ٧٥ جنيا.

الزبيب ١٦٠ جنيا.

جوز الهند ٢٠٠ جنيه.

البلح يبدأ من ٦٠ جنيها إلي ٨٠ جنيها.

قمر الدين من ٤٠ جنيه إلي ٦٠ جنيها، وعلب التمور من ١٦٠ جنيها الي ٢٥٠ جنيها.

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