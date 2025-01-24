شعبة المواد الغذائية تكشف تفاصيل أسعار ياميش رمضان 2025

كشف حازم المنوفي، شعبة المواد الغذائية، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، عن تفاصيل أسعار ياميش رمضان 2025، وأن الجمعية أجرت دراسة شاملة لجميع أسعار ياميش رمضان.

وأضاف أنه تبين وجود تنوع كبير في الأسعار يعكس اختلاف الجودة والعلامات التجارية، موضحًا أن هذه الفروقات ناتجة عن عوامل مثل التوريد والتخزين والجودة، مع استمرار التنسيق مع التجار لتقليل الفجوة السعرية وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم الرمضانية.

تفاصيل أسعار الياميش في رمضان 2025

وعن سعر ياميش رمضان 2025، وفقًا لـ «المنوفي»، فجاءت كالآتي:

سعر قمر الدين: تتراوح أسعاره بين 30 و100 جنيه للفة وزن 400 جرام. وتحرص الجمعية على مراقبة الأسعار لضمان عدم وجود تلاعب، خاصة بسبب الإقبال الكبير عليه.

سعر المكسرات: شهدت أسعارها تفاوتًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر ربع كيلو البندق المقشر 170 جنيها، بينما يتراوح اللوز بين 120 و150 جنيها.

سعر الزبيب وجوز الهند والكاجو: تراوحت أسعار الزبيب بين 30 و70 جنيها للكيلو، وجوز الهند بين 40 و60 جنيه، والكاجو المقشر بين 170 و200 جنيه.

سعر البلح والمشمشية: شهدت أسعار البلح استقرارًا، حيث تراوحت بين 20 و90 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر المشمشية بين 60 و80 جنيها للربع كيلو.

حازم المنوفي

دعا المنوفي المواطنين إلى الشراء من الأسواق التي تلتزم بالأسعار الاسترشادية والتأكد من جودة المنتجات من خلال فحص تواريخ الصلاحية والشهادات المرتبطة بها.

كما أكد أن الجمعية تقوم بدور رقابي نشط عبر مكاتبها المنتشرة في مختلف المحافظات، مع متابعة يومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع بأسعار مناسبة.

وشدد على أهمية توعية المستهلكين حول كيفية اختيار السلع الجيدة بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن جمعية "عين" ستظل حريصة على تلقي شكاوى واستفسارات المواطنين لضمان حقوقهم.

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