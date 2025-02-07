أرخص أسعار ياميش رمضان 2025 في الأسواق

أسعار ياميش رمضان 2025، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، يستعد المواطنون لشراء ياميش رمضان 2025، الذي تتعدد أصنافه.

أسعار ياميش رمضان 2025

أسعار ياميش رمضان 2025

وتستعرض «فيتو» سعر ياميش رمضان في المحال التجارية بعدد من المناطق في القاهرة، في السطور الأتية:

أسعار ياميش رمضان 2025

أسعار القراصيا في رمضان 2025

بلغ سعر قراصيا بالبذر وزن 125 جرامًا نحو 57 جنيهًا.

بلغ سعر قراصيا بالبذر وزن 250 جرامًا نحو 112.5 جنيه.

بلغ سعر قراصيا بالبذر وزن 500 جرام نحو 225 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو قراصيا بالبذر نحو 450 جنيهًا.

أسعار ياميش رمضان 2025

أسعار الكاجو في رمضان 2025

بلغ سعر كاجو وزن 125 جرامًا نحو 107.5 جنيه.

بلغ سعر كاجو وزن 100 جرام نحو 86 جنيهًا.

بلغ سعر كاجو وزن 250 جرامًا نحو 215 جنيهًا.

بلغ سعر كاجو وزن 500 جرام نحو 430 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو كاجو نحو 860 جنيهًا.

أسعار ياميش رمضان 2025

أسعار عين الجمل في رمضان 2025

بلغ سعر عين جمل مقشر وزن 125 جرامًا نحو 81 جنيهًا.

بلغ سعر عين جمل مقشر وزن 100 جرام نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر عين جمل مقشر وزن 250 جرامًا نحو 162 جنيهًا.

بلغ سعر عين جمل مقشر وزن 500 جرام نحو 325 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو عين جمل مقشر نحو 625 جنيهًا.

أسعار ياميش رمضان 2025

أسعار الفستق في رمضان 2025

بلغ سعر فستق مملح وزن 125 جرامًا نحو 117.5 جنيه.

بلغ سعر فستق مملح وزن 100 جرام نحو 94 جنيهًا.

بلغ سعر فستق مملح وزن 250 جرامًا نحو 235 جنيهًا.

بلغ سعر فستق مملح وزن 500 جرام نحو 470 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو فستق مملح نحو 940 جنيهًا.

أسعار ياميش رمضان 2025

أسعار البندق في رمضان 2025

بلغ سعر بندق محمص وزن 125 جرامًا نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر بندق محمص وزن 100 جرام نحو 88 جنيها.

بلغ سعر بندق محمص وزن 250 جرامًا نحو 220 جنيها.

بلغ سعر بندق محمص وزن 500 جرام نحو 440 جنيها.

بلغ سعر كيلو بندق محمص نحو 880 جنيها.

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