أرخص أسعار ياميش رمضان 2025 في الأسواق
أسعار ياميش رمضان 2025، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، يستعد المواطنون لشراء ياميش رمضان 2025، الذي تتعدد أصنافه.
أسعار ياميش رمضان 2025
وتستعرض «فيتو» سعر ياميش رمضان في المحال التجارية بعدد من المناطق في القاهرة، في السطور الأتية:
أسعار القراصيا في رمضان 2025
بلغ سعر قراصيا بالبذر وزن 125 جرامًا نحو 57 جنيهًا.
بلغ سعر قراصيا بالبذر وزن 250 جرامًا نحو 112.5 جنيه.
بلغ سعر قراصيا بالبذر وزن 500 جرام نحو 225 جنيهًا.
بلغ سعر كيلو قراصيا بالبذر نحو 450 جنيهًا.
أسعار الكاجو في رمضان 2025
بلغ سعر كاجو وزن 125 جرامًا نحو 107.5 جنيه.
بلغ سعر كاجو وزن 100 جرام نحو 86 جنيهًا.
بلغ سعر كاجو وزن 250 جرامًا نحو 215 جنيهًا.
بلغ سعر كاجو وزن 500 جرام نحو 430 جنيهًا.
بلغ سعر كيلو كاجو نحو 860 جنيهًا.
أسعار عين الجمل في رمضان 2025
بلغ سعر عين جمل مقشر وزن 125 جرامًا نحو 81 جنيهًا.
بلغ سعر عين جمل مقشر وزن 100 جرام نحو 65 جنيهًا.
بلغ سعر عين جمل مقشر وزن 250 جرامًا نحو 162 جنيهًا.
بلغ سعر عين جمل مقشر وزن 500 جرام نحو 325 جنيهًا.
بلغ سعر كيلو عين جمل مقشر نحو 625 جنيهًا.
أسعار الفستق في رمضان 2025
بلغ سعر فستق مملح وزن 125 جرامًا نحو 117.5 جنيه.
بلغ سعر فستق مملح وزن 100 جرام نحو 94 جنيهًا.
بلغ سعر فستق مملح وزن 250 جرامًا نحو 235 جنيهًا.
بلغ سعر فستق مملح وزن 500 جرام نحو 470 جنيهًا.
بلغ سعر كيلو فستق مملح نحو 940 جنيهًا.
أسعار البندق في رمضان 2025
بلغ سعر بندق محمص وزن 125 جرامًا نحو 110 جنيهات.
بلغ سعر بندق محمص وزن 100 جرام نحو 88 جنيها.
بلغ سعر بندق محمص وزن 250 جرامًا نحو 220 جنيها.
بلغ سعر بندق محمص وزن 500 جرام نحو 440 جنيها.
بلغ سعر كيلو بندق محمص نحو 880 جنيها.
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