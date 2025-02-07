أسواق الياميش والمكسرات في رمضان.. انخفاض الأسعار وإقبال متزايد من المواطنين.. التمر يبدأ من 60 جنيهًا وقمر الدين بـ 55.. وهذه أبرز الأنواع (فيديو)

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تستعد الأسواق المصرية لاستقبال المتسوقين الباحثين عن مستلزمات الشهر الكريم، حيث تشهد محلات الياميش والمكسرات انتعاشًا ملحوظًا مع زيادة الطلب على المنتجات التي لا تخلو منها الموائد الرمضانية.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي أثرت على الأسواق العالمية، فإن التجار يؤكدون أن أسعار الياميش هذا العام شهدت استقرارًا، بل وانخفاضًا في بعض المنتجات مقارنة بالعام الماضي، مع تحسن ملحوظ في الجودة وتوافر أصناف جديدة تنافس المنتجات المستوردة.

وفي جولة داخل الأسواق، يوضح تجار الياميش والمكسرات أن الإقبال بدأ يتزايد تدريجيًّا رغم أن بعض الأسواق لم تعمل بكامل طاقتها بعد، مؤكدين أن المصريين يحرصون كل عام على شراء المستلزمات الرمضانية مبكرًا لضمان الحصول على أفضل جودة بأفضل سعر. السلع التي تحظى بأكبر نسبة مبيعات خلال هذه الفترة تشمل القمر الدين، البلح، التمر الهندي، جوز الهند، الزبيب، إلى جانب البهارات التي تعد عنصرًا أساسيًّا في تحضير الأكلات الرمضانية والعزائم.

حسن العطار: أسعار القمر الدين أقل من العام الماضي والجودة أفضل

ويؤكد حسن العطار، تاجر ياميش، أن أسعار القمر الدين هذا العام أقل من العام الماضي، حيث يتوفر بأربعة أصناف تتراوح بين 60 و110 جنيهات، ما يجعله في متناول الجميع. كما أوضح أن القمر الدين المتاح حاليًا يتمتع بجودة عالية وتاريخ إنتاج حديث، مما يضمن للمستهلك منتجًا طازجًا يدوم لفترة أطول.

وأضاف العطار أن هناك تفاوتًا في أسعار المكسرات، حيث يباع جوز الهند السيريلانكي بـ220 جنيهًا، والفيتنامي بـ240 جنيهًا، بينما يباع السوداني بـ100 جنيه، نظرًا لاستخدامه المكثف في حشوات الحلويات مثل الكنافة والقطايف.

أما الزبيب، فيتوفر بأسعار مختلفة حسب المنشأ والجودة، حيث يباع التركي بـ120 جنيهًا، والمصري بـ190 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار الأنواع الأخرى بين 180 و220 جنيهًا. كما أشار العطار إلى أن التين المصري ينافس التركي لأول مرة، حيث يتمتع بجودة عالية وسعر أقل، ما جعله خيارًا مفضلًا لدى المستهلكين.

حسني العطار: مكسرات فاخرة وأسعار متفاوتة وإقبال متزايد رغم الظروف الاقتصادية

من جانبه، أكد حسني العطار، أن المحلات بدأت تشهد إقبالًا متزايدًا من المستهلكين رغم أن بعض الأسواق لم تعمل بكامل طاقتها بعد وأوضح أن الأسعار هذا العام إما ثابتة أو أقل من العام الماضي، مما شجع الكثيرين على الشراء مبكرًا استعدادًا لرمضان.

وأشار حسني العطار إلى أن أسعار المكسرات الفاخرة شهدت ارتفاعًا طفيفًا، حيث يباع البندق الأمريكي الجامبو بـ560 جنيهًا، واللوز الأمريكي بـ540 جنيهًا، بينما يصل سعر الفستق والكاجو إلى 700 جنيه للكيلو. ورغم هذه الزيادات، فإن الإقبال على هذه المنتجات لا يزال مرتفعًا، خاصة من قبل الأسر التي تستعد للعزائم الرمضانية.

وأضاف العطار أن البلح يظل أحد أكثر المنتجات مبيعًا في رمضان، حيث يباع البلح العراقي بـ60 جنيهًا للكيلو، بينما يصل سعر البلح السعودي إلى 140 جنيهًا. أما التمر الهندي الطبيعي، فيتوفر بسعر 240 جنيهًا للكيلو، وهو من المشروبات الأكثر طلبًا خلال الشهر الكريم.

وأكد أن العصائر الرمضانية لا تزال تحتفظ بشعبيتها، حيث يتراوح سعر القمر الدين بين 55 و105 جنيهات، بينما تتوفر عبوات السكر الخفيف بسعر 115 جنيهًا. كما تتراوح أسعار المشمشية بين 160 جنيهًا للمقاس الكبير و380 جنيهًا للمقاس المتوسط، مما يوفر خيارات تناسب جميع الفئات.

الإقبال يزداد مع اقتراب رمضان واستقرار في الأسعار

وأكد حسني العطار أن أكثر المنتجات التي تشهد إقبالًا خلال شهر رمضان هي الزبيب، وجوز الهند، والبهارات الأساسية مثل الكمون، الفلفل، والكزبرة، التي يعتمد عليها المواطنون في تجهيز وجباتهم اليومية والعزائم، كما أكد أن الأسعار في محلاته مناسبة لجميع الفئات، مع تقديم عروض خاصة تساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

ورغم الظروف الاقتصادية، فإن السوق يشهد استقرارًا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، مع توفر كميات كبيرة من المنتجات، مما يجعل هذا الموسم فرصة مثالية للمستهلكين للحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة وجودة عالية.

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