السبت 08 فبراير 2025
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اقتصاد

أسعار ياميش رمضان 2025،بأوزان أقل من نصف كيلو، تعرف على أسعار الياميش

أسعار ياميش رمضان
أسعار ياميش رمضان 2025

أسعار ياميش رمضان 2025، أتاحت المحال التجارية ومحلات العطارة ياميش رمضان 2025 معبأ في عبوات بأوزان أقل من نصف الكيلو، في محاولة لتلبية احتياجات المواطنين في شراء ياميش رمضان بكميات مناسبة لاستهلاكهم.

<strong>اسعار ياميش رمضان 2025</strong>
أسعار ياميش رمضان 2025

اسعار ياميش رمضان 2025

«فيتو» تستعرض أسعار الياميش في رمضان 2025 بالمحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ المعبأ في عبوات بأوزان أقل من نصف كيلو؛ في السطور الأتية: 

بلغ سعر سوداني محمص مملح وزن 300 جرام نحو 110 جنيهات.

<strong>اسعار ياميش رمضان 2025</strong>
أسعار ياميش رمضان 2025

أسعار القراصيا في رمضان 2025

تراوح سعر قراصيا حجم وسط وزن 250 جرامًا من 100 إلى 150 جنيهًا.

بلغ سعر قراصية بالنواة وزن 180 جرامًا نحو 275 جنيهًا.

بلغ سعر قراصية بدون نواة وزن 200 جرام نحو 92 جنيهًا.

تراوح سعر قراصيا وزن 200 جرام من 64 إلى 70 جنيهًا.

<strong>اسعار ياميش رمضان 2025</strong>
أسعار ياميش رمضان 2025

أسعار البندق في رمضان 2025

بلغ سعر بندق محمص بخار بدون ملح وزن 100 جرام نحو 115 جنيهًا.

بلغ سعر بندق نيء وزن 100 جرام نحو 92 جنيهًا.

بلغ سعر بندق مقشر وزن 150 جرامًا نحو 105 جنيهات.

<strong>اسعار ياميش رمضان 2025</strong>
أسعار ياميش رمضان 2025

أسعار الكاجو في رمضان 2025

تراوح سعر كاجو وزن 150 جرامًا من 105 إلى 115 جنيها.

بلغ سعر كاجو محمص مملح وزن 50 جرامًا نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر كاجو محمص مملح وزن 25 جرامًا نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر كاجو محمص وزن 275 جرامًا نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر كاجو مدخن وزن 100 جرام نحو 130 جنيهًا.

<strong>اسعار ياميش رمضان 2025</strong>
أسعار ياميش رمضان 2025

اسعار ياميش رمضان

بلغ سعر كاجو محمص بدون ملح - بخار وزن 100 جرام نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر كاجو محمص مملح جامبو وزن 100 جرام نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر كاجو نيء جامبو وزن 100 جرام نحو 120 جنيهًا.

أسعار اللوز 

بلغ سعر لوز حصي وزن 250 جرامًا نحو 80 جنيهًا.

بلغ سعر لوز مدخن وزن 25 جرامًا نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر لوز مدخن وزن 100 جرام نحو 137 جنيهًا.

بلغ سعر لوز محمص مملح وزن 275 جرامًا نحو 250 جنيهًا.

<strong>اسعار ياميش رمضان 2025</strong>
أسعار ياميش رمضان 2025

أسعار اللوز في رمضان 

بلغ سعر لوز ني وزن 275 جرامًا نحو 230 جنيهًا.

بلغ سعر لوز محمص مملح وزن 50 جرامًا نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر لوز محمص بدون ملح - بخار وزن 100 جرام نحو 137 جنيهًا.

سعر اللوز في رمضان 2025

بلغ سعر لوز أمريكي مملح وزن 100 جرام نحو 137 جنيهًا.

بلغ سعر شرائح لوز نيء وزن 100 جرام نحو 95 جنيهًا.

بلغ سعر لوز نيء وزن 100 جرام نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر لوز حبة كاملة وزن 100 جرام نحو 95 جنيهًا.

بلغ سعر لوز أنصاف وزن 100 جرام نحو 95 جنيهًا.

<strong>اسعار ياميش رمضان 2025</strong>
أسعار ياميش رمضان 2025

أسعار اللوز في رمضان 2025

بلغ سعر لوز مقشر ني توب فاليو وزن 150 جرامًا نحو 95 جنيهًا.

بلغ سعر لوز مقشر ني وزن 200 جرام نحو 135 جنيهًا.

بلغ سعر لوز وزن 150 جرامًا نحو 105 جنيهات.

بلغ سعر لوز مقشر ني وزن 150 جرامًا نحو 100 جنيه.

<strong>اسعار ياميش رمضان 2025</strong>
أسعار ياميش رمضان 2025

أسعار عين الجمل في رمضان 2025

تراوح  سعر عين جمل مقشر وزن 150 جرامًا من 78 إلى 85 جنيهًا.

بلغ سعر عين جمل حصى وزن 250 جرامًا نحو 80 جنيهًا.

بلغ سعر عين جمل أرباع وزن 275 جرامًا نحو 150 جنيهًا.

أسعار المشمشية في رمضان 2025

بلغ سعر مشمشية وزن 200 جرام نحو 90 جنيهًا.

بلغ سعر مشمشية وزن 250 جرامًا نحو 63.5 جنيه.

أسعار ياميش رمضان 2025
أسعار ياميش رمضان 2025

أسعار التين في رمضان 2025

بلغ سعر تين مجفف سلمى وزن 300 جرام نحو 85 جنيهًا.

بلغ سعر تين مجفف الأحلام وزن 300 جرام نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر تين مجفف النخيل وزن 250 جرامًا نحو 95 جنيهًا.

أسعار الفستق في رمضان 2025

بلغ سعر فستق محمص ومملح وزن 50 جرامًا نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر فستق محمص ومملح وزن 25 جرامًا نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر فستق محمص وزن 275 جرامًا نحو 295 جنيهًا.

بلغ سعر فستق محمص بقشره بخار وزن 100 جرام نحو 128 جنيهًا.

بلغ سعر فستق مدخن وزن 100 جرام نحو 128 جنيهًا.

بلغ سعر فستق مقشر بخار وزن 100 جرام نحو 380 جنيهًا.

أسعار ياميش رمضان 2025
أسعار ياميش رمضان 2025

سعر الفستق في رمضان 2025

بلغ سعر فستق أمريكي مملح وزن 100 جرام نحو 128 جنيهًا.

بلغ سعر فستق مقشر محمص مملح وزن 100 جرام نحو 380 جنيهًا.

بلغ سعر فستق مقشر نيء وزن 100 جرام نحو 310 جنيهات.

بلغ سعر فستق توب فاليو وزن 150 جرامًا نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر فستق مقشر وزن 100 جرام نحو 150 جنيهًا.

 

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