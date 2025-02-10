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خارج الحدود

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية

الدفاع الجوي الروسي،
الدفاع الجوي الروسي، فيتو

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 15 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.


وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 طائرة مسيرة أوكرانية، 7 طائرات دون طيار فوق مقاطعة كوبان، و3 فوق مقاطعة بريانسك و2 فوق مقاطعة روستوف، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق شبه جزيرة القرم".

وتتبع كييف أساليب مختلفة، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو 2023.


وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم الروسية ومقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

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