لقطات توثق ظهور حيوان نادر يعاني من طفرة جينية

وثقت لقطات فيديو حيوانا نادرا يعاني من طفرة جينية تجعله يولد بدون الميلانين.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن سائقة صورت غزال "الألبينو" الأبيض وهو يقف على إحدى الطرقات دون أن تكشف موقع التصوير.

A rare majestic white deer among the winter snow Albino deer occur an average of 1 out of 30,000 births 🌧🦌. #deer #wildlife #nature#animals #wildlifephotography pic.twitter.com/xKfzCI2Kla — Tarana Hussain (@hussain_tarana) February 9, 2025

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن شاهدوا الفيديو إنه صوّر في كندا، بينما قال آخرون إن الموقع في ولاية نورث كارولاينا بالولايات المتحدة.

وتعتبر الغزلان البيضاء نادرة، ويعتقد علماء أنها تمثل ولادة واحدة فقط من بين كل 100 ألف ولادة.

ويقول العلماء إن الغزلان المصابة بمرض المهق بسبب غياب الميلانين، نادرا ما تعيش أكثر من عام واحد.

ويجعل اللون الأبيض لهذا النوع من الغزلان مسألة التمويه أثناء الاختباء من الحيوانات المفترسة صعبة باستثناء موسم تساقط الثلوج.

وتتداول العديد من الثقافات أساطير حول الغزال الأبيض، بما في ذلك القبائل الأمريكية الأصلية.

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