الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات مصرع مبيض محارة شنقًا في منشأة القناطر

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة

يواصل فريق من البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهوده لكشف ملابسات واقعة مصرع شاب يبلغ من العمر (25 عامًا)، يعمل مبيض محارة، شنقًا داخل غرفته، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع  التحريات والمعلومات وإعادة استجواب أسرة المجني عليه وشهود العيان.

وكان نائب مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء أحمد الوتيدي، تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد بورود بلاغ من أهالي المنطقة بالعثور على شاب مشنوقًا داخل غرفته.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على الجثمان معلقًا بحبل مربوط بجنش مثبت في سقف الغرفة، وأظهرت التحريات التي أجرتها مباحث منشأة القناطر أن الشاب كان يعاني من ضغوط نفسية شديدة خلال الفترة الأخيرة، دون وجود أي شبهة جنائية وراء الواقعة.

وبحسب أقوال أفراد أسرته، فإن المتوفى كان يمر بحالة نفسية صعبة نتيجة مشكلات شخصية وضغوط معيشية، مما دفعه إلى العزلة والانطواء على نفسه خلال الفترة الأخيرة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، مع استدعاء أفراد الأسرة وبعض المقربين للاستماع إلى أقوالهم بشأن ملابسات الحادث.

كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لمعرفة المزيد من التفاصيل.

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البحث الجنائي أمن الجيزة للمباحث مباحث منشأة القناطر النيابة العامة

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