المعمل الجنائي يفحص أسباب حريق في منزل بالبدرشين

يواصل فريق المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة رفع ومعاينة آثار حريق نشب في منزل بالبدرشين، للوقوف على أسبابه.

ويستكمل قوات البحث الجنائي بمديرية الأمن فرض كردونًا أمنيًا بمحيط العقار، واستمرار عمليات جمع التحريات والمعلومات حول الحادث ومناقشة شهود العيان وأصحاب المنزل حول ملابسات الحادث.

بينما أشارت التحريات الأولية إلى أن تسريب أنبوبة غاز تسبب في اندلاع الحريق، ولم يسفر عنه أي إصابات بشرية، بينما الحريق التهم كافة أثاث المنزل.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق في منزل سكني بمنطقة البدرشين، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

وبإبلاغ غرفة عمليات النجدة، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة البدرشين بقيادة المقدم أحمد يحيى رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ رفقة سيارات الإسعاف.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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