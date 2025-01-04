السبت 04 يناير 2025
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أخبار مصر

تموين الجيزة: تحرير محاضر جنحة ضد عدد من المخالفين

ضبط أسطوانات البوتاجاز،
ضبط أسطوانات البوتاجاز، فيتو
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نفذت إدارة التموين والتجارة الداخلية بمنطقة المنيرة حملة تموينية مكثفة بناءً على توجيهات السيد بلاسي مدير مديرية التموين بمحافظة الجيزة.

وأسفرت هذه الحملة عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم ضبط عدد من المخالفات، من بينها:

مصادرة 9 أسطوانات غاز كبيرة: تم ضبط هذه الأسطوانات لعدم وجود خط سير واضح لها، مما يشير إلى احتمال استخدامها في أغراض غير مشروعة.
 

تحرير محاضر جنحة ضد عدد من المخالفين

تحرير محاضر جنحة: تم تحرير محاضر جنحة ضد عدد من المخالفين، بما في ذلك محل تجاري لا يملك سجلًا تجاريًا ولا بطاقة ضريبة، وموزع بوتاجاز قام ببيع أسطوانات الغاز بسعر أعلى من السعر الرسمي، بالإضافة إلى محلات لم تعلن عن أسعار السلع المعروضة، ومحلات لم يكن لدى العاملين بها شهادات صحية.
 

التنبيه على المخابز: تم المرور على المخابز البلدية وتنبيه أصحابها بضرورة سداد الغرامات المالية المستحقة عليهم.
 

وتهدف هذه الحملات إلى ضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك من الغش والتلاعب، وضبط الأسواق، والتأكد من التزام جميع المنشآت التجارية بالقوانين واللوائح المعمول بها.

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