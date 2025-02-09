نابولي يتعادل مع أودينيزي 1-1 ويحافظ على صدارة الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، انتهت مباراة نابولي الإيطالي أمام ضيفه أودينيزي، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2024-2025.

تقدم نابولي بالهدف الأول عن طريق سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 37، ثم تعادل اللاعب يورجن يكيلينكامب لأودينيزي في الدقيقة 40.

وواجه أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، نظيره أودينيزي في الدوري الإيطالي، بالتشكيل التالي:

تشكيل نابولي ضد أودينيزي

دخل نابولي مباراته أمام أودينيزي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميريت

الدفاع: دي لورينزو، رحماني، خوان جيسوس، مازوتشي

الوسط: أنجويسا، لوبوتكا، ماكتوميناي

الهجوم: بوليتانو، لوكاكو، نيريس

أودينيزي الإيطالي، فيتو

تشكيل أودينيزي أمام نابولي

دخل أودينيزي مباراته أمام نابولي بتشكيل مكون من:

راشفان سافا - توماس كريستينسن - جاكا بيول - عمر سولات - حسن كمارا - آرثر عطا - يسبر كالستروم - ساندي لوفريتش - يورجن يكيلينكامب - فلوريان ثاوفين - لورينزو لوكا.

نابولي ضد أودينيزي

بهذه النتيجة يتصدر فريق نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 55 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان أقرب ملاحقيه، فيما يأتي أودينيزي في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

ويخوض نابولي مباراة اليوم أمام أودينيزي بحثًا عن توسيع الفارق فى الصدارة مع الإنتر، خاصة مع تعثر النيراتزوري الجولة الماضية والسقوط أمام فيورنتينا بثلاثية.

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