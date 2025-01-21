الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، كومو يكتسح أودينيزي 4-1

كومو، فيتو
كومو، فيتو

الدوري الإيطالي، حقق فريق كومو فوزًا كبيرًا على أودينيزي بأربعة اهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جيوسيبي سينيجاجليا، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

 

مباراة كومو وأودينيزي

هدف كومو الاول سجله اللاعب أساني دياو في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، ثم أحرز زميله جابرييل إسبيتو الهدف الثاني في الدقيقة 44.

ثم أحرز مارتين يارو لاعب أودينيزي هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 49

وعزز جاكا بيول هدف عكسي في مرماه في الدقيقة 77 ثم أحرز الهدف الرابع نيكو باز في الدقيقة 89 

وتعرض إدواردو لاعب كومو للطرد في الدقيقة 56 كما تعرض عمرو السولية لاعب اودينيزي للطرد في الدقيقة 62.

 

تشكيل كومو أمام أودينيزي

جيان بوتيه. جولدانيجا، دوسينا، كيمبف؛ فان دير بريمبت، دا كونها، كاكيريت، فاديرا؛ ستريفيزا، دياو؛ كوترون.

فريق كومو الإيطالي، فيتو
فريق كومو الإيطالي، فيتو

تشكيل أودينيزي

سافا. كريستنسن، بيجول، سوليت؛ موديستو، لوفريك، كارلستروم، بايرو، كامارا؛ توفين، لوكا.

 

أصبح كومو أحد أكثر الفرق شهرة في الدوري الإيطالي. وباعتباره فريقًا جديدًا في الدوري الإيطالي الممتاز، يتمتع بدعم مالي كبير ويتعاقد مع لاعبين نجوم.

يحتل كومو المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة نقطة واودينيزي المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

 

نتائج كومو تسعد جماهير

كانت النتائج الأخيرة مشجعة أكثر لجماهير كومو. في الجولة السابقة، تقدم فريق فابريجاس على ميلان لكنه خسر في النهاية 1-2. وقبل ذلك، تعادل كومو 1-1 مع لاتسيو وحقق فوزًا 2-0 على ليتشي. وعلى مدار مبارياته الخمس الأخيرة، جمع كومو 7 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي أودينيزي كومو مباراة كومو وأودينيزي

مواد متعلقة

قاموس إفيهات «جنتلمان» التعليق الكروي ميمي الشربيني (انفوجراف)

الاتحاد السكندري بنعي ميمى الشربينى

موعد مباراة المصري وبتروجيت في الدوري الممتاز

موعد مباراة بيراميدز وزد في الدوري المصري

أبرزهم الزمالك والمصري، الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفدرالية

اكتمال قائمة المتأهلين لـ ربع نهائي دوري أبطال افريقيا، 6 فرق عربية وسط الكبار، والأهلي وبيراميدز يترقبان قرعة الدور المقبل

بعد الصعود لربع نهائي الكونفدرالية، يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري

الفرق المرشحة لمواجهة بيراميدز بدوري أبطال افريقيا
ads

الأكثر قراءة

وكيلة مدرسة التجمع تكشف حقيقة منشور الإساءة لوزير التعليم

والدة الطالبة المتهمة بالاعتداء على زميلتها بالتجمع: اتفضحنا وبنتي فكرت في الانتحار

تطورات جديدة في واقعة طالبات مدرسة التجمع

متوسطة إلى رعدية، الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار غدا

حجز رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 24 ساعة على ذمة التحقيقات

القومي للاتصالات يكشف شرط إجراء مكالمات عبر شبكة الواي فاي (فيديو)

رئيس بنما يرد على ترامب بعد إعلان اعتزامه استعادة القناة خلال خطاب التنصيب

تزامنا مع اجتماع مجلس الزمالك، زيزو يثير الجدل بصورة على إنستجرام

منوعات

المزيد

نصف قبلة، قبعة ميلانيا تضع ترامب بموقف محرج أثناء حفل تنصيبه رئيسا لأمريكا

قصور الثقافة تصدر "المحاسن والأضداد" للجاحظ و"أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزي و"الهوامل والشوامل"

القومي للترجمة يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب بخصومات تصل إلى 25%

القاهرة تعلن خطوط أتوبيسات النقل العام لخدمة معرض الكتاب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20 - 01- 2025

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 20-1-2025 بالأسواق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي لهواتف أندرويد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

الجامع الأزهر: الاستيقاظ لصلاة الفجر يقلل احتمالية حدوث الجلطات الدماغية والقلبية

عالم أزهري: "تبرير الوالدين للأخطاء" سبب مشاكل أبنائهم في المدارس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية