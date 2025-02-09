الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، لاتسيو يكتسح مونزا بخماسية

لاتسيو، فيتو
لاتسيو، فيتو

الدوري الإيطالي، اكتسح فريق لاتسيو نظيره مونزا بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم "كالتشيو".
 

مباراة لاتسيو ومونزا

أحرز خماسية فريق لاتسيو أدام ماروسيتش في الدقيقة 31 وبيدرو هدفين في الدقيقة 57 و77 وفالنتين كاستيلانوس في الدقيقة 63 وفياسينيو 88.

وأحرز هدف مونزا ستيفانو في الدقيقة  86.

تشكيل لاتسيو أمام مونزا

وجاء تشكيل فريق لاتسيو كالتالى:
حراسة المرمى: إيفان بروفيديل.
خط الدفاع: أدام ماروسيتش، ماريو خيلا، أليسيو رومانيولي، نونو تافاريس.
خط الوسط: ماتيو جندوزي، نيكولو روفيلا، غوستاف ايساكسون.
خط الهجوم: بولايي ديا، ماتيا زاكايني، فالنتين كاستيلانوس.


ترتيب لاتسيو ومونزا بالدوري الإيطالي 


ويحتل فريق لاتسيو المركز الرابع برصيد 45 نقطة، بينما يقع فريق مونزا فى المركز الـ 20 بترتيب الجدول برصيد 13 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي لاتسيو مونزا مباراة لاتسيو ومونزا

مواد متعلقة

الدوري الإيطالي، لاتسيو يتقدم على مونزا بهدف في الشوط الأول

أبرزهم إيبوكا ولاعب الأهلي، صفقات المصري بالميركاتو الشتوي

المصري يفتقد خالد الغندور في مباراة البنك الأهلي

راحة سلبية للاعبي المصري بعد الفوز على الاتحاد السكندري

منها استعادة زياد كمال، 3 صفات فقط لـ إنبي في الميركاتو الشتوي

الصفقة الثالثة، المصري يتعاقد مع أحمد علي عامر لاعب النجوم

أول تعليق من طارق مصطفى بعد تعادل البنك الأهلي أمام زد

أبرزها حسام حسن ولاعب الترجي، 6 صفقات لـ مودرن سبورت بالميركاتو الشتوي
ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025

القومي للأجور يرفع قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3%

وزير العمل: العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيها للعاملين بالقطاع الخاص

رفض استئناف أحمد فتوح وتأييد حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ

المساهمة بـ 400 ألف دولار، أرقام ميشالاك مع الزمالك بعد شكوى النادي في فيفا

الشباب والرياضة تحقق في اختفاء 85 جهاز كمبيوتر من أحد مخازن الوزارة

عضو "القومي للأجور": القطاع الخاص ملزم بتطبيق الحد الأدنى 7000 جنيه (فيديو)

منوعات

المزيد

رصد سمكة الشيطان بالقرب من سواحل جزيرة إسبانية

خطأ مرعب للشرطة الأمريكية، قتلت الضحية وتركت اللصوص (فيديو)

قرد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء سريلانكا

مجلس سيريوس الفيدرالي بروسيا يطلق مسابقة معمارية دولية في ختام منتدى كازانيش

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأحد 9 فبراير 2025

أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور (أخر تحديث)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكانتلوب والفراولة في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية  دخول المستشفى في المنام وعلاقتها بالتخلص من الضغوط النفسية

يغفر فيها للجميع إلا نوعان، الأزهر للفتوى يوضح فضائل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

علي جمعة يكشف ظاهرة كونية أفزعت رسول الله وأخرجته مسرعًا للمسجد يجر رداءه

المزيد
الجريدة الرسمية