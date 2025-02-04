صفقة اللحظات الأخيرة، نابولي يعوض رحيل كفاراتسخيليا بضم جناح ميلان بالميركاتو الشتوي

أعلن نادي نابولي مساء الاثنين، تعاقده مع صفقة جديدة بمركز الجناح من نظيره ميلان، لتعويض الرحيل المؤلم للجورجي خفيشا كفاراتسخيليا.

كفاراتسخيليا غادر البارتينوبي نابولي في بداية الميركاتو الشتوي الحالي، حيث انضم لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة لفتت عدة تقارير صحفية أنها تخطت حاجز الـ70 مليون يورو.

جناح ميلان ينضم إلى نابولي

وتمكن فريق الجنوب من تدعيم صفوفه في الدقائق الأخيرة من ميركاتو الشتاء، من خلال ضم السويسري نوا أوكافور، جناح نادي ميلان.

وكشفت عدة مصادر إيطالية كشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، عن أن الرسوم المدفوعة من جانب نابولي بلغت 1.5 مليون يورو قيمة الإعارة، بالإضافة إلى 23.5 مليون أخرى قيمة بند حق الشراء بنهاية الموسم.

كان السويسري (24 عامًا) قد انضم لميلان قادما من ريد بول سالزبورج في صيف 2023، مقابل 15.5 مليون يورو، لكنه واجه صعوبات من أجل ترك بصمته في ميلانو.

وخلال الموسم الجاري، شارك نوا في 17 مباراة بقميص الروسونيري، ساهم فيهم بتسجيل 3 أهداف (سجل 1، صنع 2).

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