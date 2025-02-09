الأحد 09 فبراير 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة نابولي ضد أودينيزي

نابولي الايطالي،
نابولي الايطالي، فيتو

أعلن أنطونيو كونتي مدرب نابولي عن التشكيل الرسمي للفريق أمام نظيره أودينيزي، والتي تجمعهما فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2024-2025.

 

تشكيل نابولي ضد أودينيزي

حراسة المرمى: ميريت

الدفاع: دي لورينزو، رحماني، خوان جيسوس، مازوتشي

الوسط: أنجويسا، لوبوتكا، ماكتوميناي

الهجوم: بوليتانو، لوكاكو، نيريس

أودينيزي الإيطالي، فيتو
أودينيزي الإيطالي، فيتو

تشكيل أودينيزي أمام نابولي

يدخل أودينيزي مباراته أمام نابولي بتشكيل مكون من:

راشفان سافا - توماس كريستينسن - جاكا بيول - عمر سولات - حسن كمارا - آرثر عطا - يسبر كالستروم - ساندي لوفريتش - يورجن يكيلينكامب - فلوريان ثاوفين - لورينزو لوكا

نابولي ضد أودينيزي

ويتصدر فريق نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 54 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان أقرب ملاحقيه، فيما يأتي أودينيزي في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

ويخوض نابولي مباراة اليوم أمام أودينيزي بحثًا عن توسيع الفارق فى الصدارة مع الإنتر، خاصة مع تعثر النيراتزوري الجولة الماضية والسقوط أمام فيورنتينا بثلاثية.

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