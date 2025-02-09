أخبار مصر اليوم: الحكومة تعلن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية.. إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه.. ظهور نتيجة المرحلة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

تشمل زيادة الأجور والمعاشات، متحدث الحكومة يكشف موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدًا أنه سيتم البدء في تطبيقها قبل حلول شهر رمضان.

أوضح الحمصاني في تصريحات تلفزيونية أن الحزمة الجديدة ستشمل زيادات في الأجور والمرتبات والمعاشات، في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أن بعض التفاصيل لا تزال قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عن جميع بنود الحزمة بمجرد اعتمادها رسميًا من قبل رئيس الجمهورية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ إجراءات فعالة لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل الأوضاع العالمية الحالية، لافتًا إلى أن الحزمة تأتي ضمن خطط الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

عضو "القومي للأجور": القطاع الخاص ملزم بتطبيق الحد الأدنى 7000 جنيه (فيديو)

كشف هشام فؤاد عضو المجلس القومي للأجور، أن أول راتب بالحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 7000 جنيه سيكون بدءًا من 1 مارس المقبل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": لن يقل راتب أي عامل في القطاع الخاص عن 7000 جنيها بدءًا من 1 مارس المقبل.

وتابع: خلال اجتماع المجلس القومي للأجور اليوم الأحد تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيها غير شامل حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية وهذا مبلغ يتناسب مع ارتفاع الأسعار بالوقت الحالي.

وتابع: القطاع الخاص بلا استثناء ملزم بالحد الأدنى للأجور 7000 جنيها بدءًا من أول مارس المقبل، وسيكون هناك حملات تفتيشية لضمان التطبيق.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت المشاط، خلال ترأس اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

القومي للأجور: زيادة منحة العمالة غير المنتظمة لـ1000 جنيه وهذا موعد التطبيق (فيديو)

زف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة بعد رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

وأكد "البدوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي": زيادة المنحة المقدمة من وزارة العمل لـ العمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيها.

ولفت إلى أن المنحة الجديدة سيتم صرفها للعمالة غير المنتظمة مع بداية شهر رمضان المقبل، وهي تساهم في تخفيف جزء من التحديات الاقتصادية.

وأشار إلي تحديد قانون العمل العمالة غير المنتظمة حيث تم حصرهم في 4 فئات من ضمنها صيد الأسماك والبناء وعمال المحاجر والزراعة.

يُقدِّم قانون العمل العديد من الامتيازات للعمالة غير المنتظمة، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين أوضاعهم المعيشية وضمان استقرارهم الاقتصادي. وفي هذا السياق، أطلقت وزارة العمل مبادرة لدعم هذه الفئة عبر تقديم منحة مالية شهرية قدرها 1000 جنيه.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

تشمل المنحة المالية الفئات التالية:

العمالة اليومية في القطاع الخاص.

عمال التراحيل.

صغار المشتغلين لحسابهم الخاص.

الباعة الجائلون.

موزعو الصحف.

برقم الجلوس، نتيجة الفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائية ‏والإعدادية الأزهرية لـ"أبناؤنا في الخارج"

أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية عن نتيجة أبناؤنا في الخارج الفصل الدراسي الأول 2024 - 2025، وذلك بعد اعتمادها أمس السبت، من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف

رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج الفصل الدراسي الأول

ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة باستخدام رقم الجلوس من خلال هذا الرابط

حيث أعتمد د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أمس السبت، نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية ‏والإعدادية، والبرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى نتائج الشهادتين ‏الابتدائية والإعدادية والنقل الثانوي بقسميه العلمي والأدبي لأبناء الأزهر في الخارج، وكذلك نتائج الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية. ‏

وبلغت نسبة النجاح الإجمالية لنتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية (98.21%)، وبلغت نسبة النجاح ‏في الشهادة الإعدادية ‏(84.69%)‏، وجاءت نسبة النجاح في البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على ‏الشهادة الإعدادية (98.1%)‏، أما نتيجة أبنائنا في الخارج فجاءت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي ‏الأول للشهادة الابتدائية (99.7%)، وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية ‏‏(99.3%)، ‏وفي الصف الأول الثانوي أدبي (100%)، وفي الثاني الثانوي أدبي (100%)، والصف ‏الأول الثانوي علمي (99.7%)، والصف الثاني علمي (100%)، وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني ‏للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية (46.70%).‏

وهنأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، راجيًا لهم مزيدًا من التفوق والنجاح، كما حثهم على ‏مواصلة ‏الاجتهاد والتميز في دراستهم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف مستمر في دعم طلابه وتوفير البيئة ‏التعليمية ‏المناسبة لهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على حمل رسالة الأزهر.‏

وزيرة التخطيط تكشف سبب إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور لـ7000 جنيه بالقطاع الخاص

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه لأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدني للأجر للعمل المؤقت بحيث لا يقل عن 28 جنيها صافيا في الساعة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: تعميم كتاب دوري من وزارة العمل لمديريات العمل في جميع المحافظات يتضمن القواعد التنفيذية للقرار واليات المتابعة الخاصة بالحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

ولفتت: إلي أن 80% من طاقة العمل متواجدة في القطاع الخاص وبالتالي كان لزاما وضع حد أدني للأجور لا يقل عن 7000 جنيها.

وأشارت "المشاط" إلي أن حزمة الحماية الاجتماعية مرتبطة بالمعاشات ومرتبات العاملين بالقطاع الإداري للدولة لم يتم الإعلان عنها، وسبقنا في إعلان الزيادة الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص.

وأكدت: أن زيادة الحد الأدنى للأجور لـ القطاع الخاص لـ7000 جنيه تتزامن مع النمو الايجابي في قطاعات الصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات الرئيسية، ومؤشر الانتاج الصناعي يتجه نحو التحسن.

وأوضحت: أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة واضحة بشان تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وتابعت: نشهد انخفاض في وتيرة معدلات التضخم وهذا مواتي للتشغيل والنمو، وقرائتنا للتضخم في 10 مارس المقبل سنشهد انخفاض ملحوظ مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي.

ولفتت إلي أن العالم يترقب نتيجة السياسات الحمائية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تؤثر على مؤشرات التجارة في العالم، ولكننا متفائلون من التطورات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة وزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 7000 جنيها مستحقة.

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين وتحذر من عدم استقرار الجو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ويكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء دافئا على الجنوب،شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 17

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 17

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 16

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 16

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 18

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00 ودرجة الحرارة العظمى 12

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 17

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 18

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 18

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 19

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

الطفولة والأمومة" يحبط محاولة زواج طفلة 14 عاما بأسوان

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط محاولة لزواج طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، بمركز إدفو بمحافظة أسوان.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الواقعة تعود إلى تلقي الإدارة العامة لنجدة الطفل بلاغًا في نوفمبر الماضي يفيد باعتزام والد الطفلة تزويجها من أحد أبناء عمومتها، وبالبحث والتتبع من خلال وحدة حماية الطفل بمحافظة أسوان تم التأكد من صحة الواقعة، وأن أهلية الطفلة تعتزم بالفعل إتمام الزواج بموجب عقد زواج عرفي لحين إتمامها السن القانونية، وقد اتخذت اللجنة حينها كافة الإجراءات اللازمة لوقف إجراءات الزواج، ووجهت رئيسة المجلس بمتابعة حالة الطفلة داخل الأسرة للاطمئنان عليها باستمرار.

وأضافت "السنباطي" أن وحدة حماية الطفولة بمحافظة اسوان استمرت بمتابعة الطفلة داخل الأسرة لضمان عدم إتمام الزواج في وقت لاحق، إلا أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغا آخر يفيد بإصرار والد الطفلة على إتمام الزواج حيث اصطحبها إلى محافظة الإسكندرية لإتمام الزواج، وعلى الفور وجهت رئيسة المجلس بإحالة الشكوى إلى إحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل بمحافظة الإسكندرية للتأكد من صحتها وبالفعل توجه أخصائي نجدة الطفل بالجمعية الشريكة الي عنوان تواجد الطفلة المبلغ به؛ وتأكد من اعتزام والدها على إتمام الزواج.

ووجهت "السنباطي" بإحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة حيث تم تحرير محضر إداري ثان المنتزه، وتم استدعاء أهلية الأسرة وفتح تحقيق قضائي وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة والتي انتهت الي أخذ كافة التعهدات والضمانات علي أهلية الطفلة بحسن رعايتها وعدم تعريضها للخطر وزواجها قبل إتمام السن القانوني 18 عاما مع استكمال تحصيلها الدراسي.

ومن جانبه قال صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل: إن هذه الواقعة تشكل جريمة تعريض طفل للخطر وفق لحكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فضلا عن المادة (80) من الدستور فيما تضمنته من إلتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، وأن قانون الأحوال المدنية يحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين.

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