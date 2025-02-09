تشمل زيادة الأجور والمعاشات، متحدث الحكومة يكشف موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدًا أنه سيتم البدء في تطبيقها قبل حلول شهر رمضان.

وأوضح الحمصاني في تصريحات تلفزيونية أن الحزمة الجديدة ستشمل زيادات في الأجور والمرتبات والمعاشات، في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أن بعض التفاصيل لا تزال قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عن جميع بنود الحزمة بمجرد اعتمادها رسميًا من قبل رئيس الجمهورية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ إجراءات فعالة لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل الأوضاع العالمية الحالية، لافتًا إلى أن الحزمة تأتي ضمن خطط الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

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