عضو "القومي للأجور": القطاع الخاص ملزم بتطبيق الحد الأدنى 7000 جنيه (فيديو)

الحد الأدنى للأجور، كشف هشام فؤاد عضو المجلس القومي للأجور، أن أول راتب بالحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 7000 جنيه سيكون بدءًا من 1 مارس المقبل.

أقل راتب في القطاع الخاص مارس المقبل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": لن يقل راتب أي عامل في القطاع الخاص عن 7000 جنيها بدءًا من 1 مارس المقبل.

صافي راتب العامل بالقطاع الخاص بعيدا عن الاشتراكات التأمينية

وتابع: خلال اجتماع المجلس القومي للأجور اليوم الأحد تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيها غير شامل حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية وهذا مبلغ يتناسب مع ارتفاع الأسعار بالوقت الحالي.

هل يوجد استثناءات في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟

وتابع: القطاع الخاص بلا استثناء ملزم بالحد الأدنى للأجور 7000 جنيها بدءًا من أول مارس المقبل، وسيكون هناك حملات تفتيشية لضمان التطبيق.



تعليق وزيرة التعاون الدولي والتخطيط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

اجتماع المجلس القومي للأجور

وأضافت المشاط، خلال ترأس اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

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