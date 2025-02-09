وزيرة التخطيط تكشف سبب إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور لـ7000 جنيه بالقطاع الخاص

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه لأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدني للأجر للعمل المؤقت بحيث لا يقل عن 28 جنيها صافيا في الساعة.

كتاب دوري لمديريات العمل بشأن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: تعميم كتاب دوري من وزارة العمل لمديريات العمل في جميع المحافظات يتضمن القواعد التنفيذية للقرار واليات المتابعة الخاصة بالحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

ولفتت: إلي أن 80% من طاقة العمل متواجدة في القطاع الخاص وبالتالي كان لزاما وضع حد أدني للأجور لا يقل عن 7000 جنيها.

وأشارت "المشاط" إلي أن حزمة الحماية الاجتماعية مرتبطة بالمعاشات ومرتبات العاملين بالقطاع الإداري للدولة لم يتم الإعلان عنها، وسبقنا في إعلان الزيادة الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص.

نمو القطاع الصناعي

وأكدت: أن زيادة الحد الأدنى للأجور لـ القطاع الخاص لـ7000 جنيه تتزامن مع النمو الايجابي في قطاعات الصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات الرئيسية، ومؤشر الانتاج الصناعي يتجه نحو التحسن.

وأوضحت: أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة واضحة بشان تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.

فرصة انخفاض معدلات التضخم



وتابعت: نشهد انخفاض في وتيرة معدلات التضخم وهذا مواتي للتشغيل والنمو، وقرائتنا للتضخم في 10 مارس المقبل سنشهد انخفاض ملحوظ مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي.

ولفتت إلي أن العالم يترقب نتيجة السياسات الحمائية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تؤثر على مؤشرات التجارة في العالم، ولكننا متفائلون من التطورات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة وزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 7000 جنيها مستحقة.

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