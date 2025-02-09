برقم الجلوس، نتيجة الفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائية ‏والإعدادية الأزهرية لـ"أبناؤنا في الخارج"

أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية عن نتيجة أبناؤنا في الخارج الفصل الدراسي الأول 2024 - 2025، وذلك بعد اعتمادها أمس السبت، من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج الفصل الدراسي الأول

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وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادات الابتدائية والإعدادية وأبنائنا في الخارج

حيث أعتمد د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أمس السبت، نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية ‏والإعدادية، والبرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى نتائج الشهادتين ‏الابتدائية والإعدادية والنقل الثانوي بقسميه العلمي والأدبي لأبناء الأزهر في الخارج، وكذلك نتائج الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية. ‏

وبلغت نسبة النجاح الإجمالية لنتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية (98.21%)، وبلغت نسبة النجاح ‏في الشهادة الإعدادية ‏(84.69%)‏، وجاءت نسبة النجاح في البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على ‏الشهادة الإعدادية (98.1%)‏، أما نتيجة أبنائنا في الخارج فجاءت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي ‏الأول للشهادة الابتدائية (99.7%)، وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية ‏‏(99.3%)، ‏وفي الصف الأول الثانوي أدبي (100%)، وفي الثاني الثانوي أدبي (100%)، والصف ‏الأول الثانوي علمي (99.7%)، والصف الثاني علمي (100%)، وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني ‏للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية (46.70%).‏

وهنأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، راجيًا لهم مزيدًا من التفوق والنجاح، كما حثهم على ‏مواصلة ‏الاجتهاد والتميز في دراستهم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف مستمر في دعم طلابه وتوفير البيئة ‏التعليمية ‏المناسبة لهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على حمل رسالة الأزهر.‏

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