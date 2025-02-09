الأحد 09 فبراير 2025
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برقم الجلوس، نتيجة الفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائية ‏والإعدادية الأزهرية لـ"أبناؤنا في الخارج"

نتيجة أبناؤنا في
نتيجة أبناؤنا في الخارج الفصل الدراسي الأول

أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية عن نتيجة أبناؤنا في الخارج الفصل الدراسي الأول 2024 - 2025، وذلك بعد اعتمادها أمس السبت، من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

 

رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج الفصل الدراسي الأول

ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة باستخدام رقم الجلوس من خلال هذا الرابط 

 

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادات الابتدائية والإعدادية وأبنائنا في الخارج

حيث أعتمد د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أمس السبت، نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية ‏والإعدادية، والبرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى نتائج الشهادتين ‏الابتدائية والإعدادية والنقل الثانوي بقسميه العلمي والأدبي لأبناء الأزهر في الخارج، وكذلك نتائج الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية.  ‏

وبلغت نسبة النجاح الإجمالية لنتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية (98.21%)، وبلغت نسبة النجاح ‏في الشهادة الإعدادية ‏(84.69%)‏، وجاءت نسبة النجاح في البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على ‏الشهادة الإعدادية (98.1%)‏، أما نتيجة أبنائنا في الخارج فجاءت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي ‏الأول للشهادة الابتدائية (99.7%)، وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية ‏‏(99.3%)، ‏وفي الصف الأول الثانوي أدبي (100%)، وفي الثاني الثانوي أدبي (100%)، والصف ‏الأول الثانوي علمي (99.7%)، والصف الثاني علمي (100%)، وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني ‏للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية (46.70%).‏

وهنأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، راجيًا لهم مزيدًا من التفوق والنجاح، كما حثهم على ‏مواصلة ‏الاجتهاد والتميز في دراستهم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف مستمر في دعم طلابه وتوفير البيئة ‏التعليمية ‏المناسبة لهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على حمل رسالة الأزهر.‏

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