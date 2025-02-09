الأحد 09 فبراير 2025
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خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية: الوفد المفاوض لن يبحث المرحلة الثانية من صفقة الأسرى

عملية تبادل الأسرى،
عملية تبادل الأسرى، فيتو

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها: إن الوفد المفاوض مخول ببحث المرحلة الأولى للصفقة دون الثانية بسبب معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

وفد المفاوضات الإسرائيلي لا يبحث المرحلة الثانية من صفقة الأسرى

وقالت المصادر لهيئة البث الإسرائيلية، إن بدء مفاوضات المرحلة الثانية للصفقة مرتبط باجتماع الحكومة المصغرة المقرر بعد يومين.

ونقلت قناة مكان الإسرائيلية، اليوم الأحد عن وزير المالية الإسرائيلي  بتسلئيل سموتريتش قوله: مواصلة الصفقة يعني بقاء حماس في السلطة ولن نسمح بذلك.

 وزعم  سومتريتش، أن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد  ترامب أساسها تدمير حماس وإخراج الفلسطينيين من غزة، مضيفا:" لن نُرغم على تقديم تنازلات سياسية في إطار صفقة التبادل".

 

سموتريتش: مواصلة الصفقة يعني بقاء حماس بالسلطة
 

وقال سموتريتش : "إن  أي زعيم يتخذ قرارات استجابة لضغوط الإرهاب لا يستحق القيادة، ونواصل العمل بحزم لإعادة جميع الأسرى، دون الخضوع لحماس".

 

سموتريتش يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو 

وأضاف سموتريتش: "لن نتوقف قبل أن ندمر حماس تماما"، مشيرا إلى أن الانسحاب من محور نتساريم من أسباب معارضتنا للصفقة. 

وهدد سومتريتش بالاستقالة من حكومة نتنياهو في حال عدم العودة إلى الحرب مجددا، وفي حالة استقالته فإن ذلك ينذر بسقوط حكومة نتنياهو.

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صفقة الأسرى نتنياهو وزير المالية الإسرائيلي حماس غزة

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